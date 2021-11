Brudd på lockdown gir saftig bot

Østerrike innførte nylig strenge lockdown regler for sine rundt to millioner uvaksinerte innbyggere. Reglene gjelder for alle personer over 12 år som ikke har fått to vaksinedoser.

Nekter du å godta politiets vaksinasjonskontroll, er boten på 1450 euro.

Personer som nylig har gjennomgått koronasykdom, er unntatt disse reglene.

KONTROLLERER: Politiet går gatelangs for å sjekke koronapassene til folk som er på shopping. Foto: Lisi Niesner / Reuters

Barn må vise test

Bevis for gjennomført vaksinering er et krav for å kunne besøke offentlige steder som restauranter, frisører og julemarkeder. I Wien må barn over seks år kunne vise til en negativ koronatest for å kunne besøke disse offentlige stedene.

JULEMARKED: Det er strenge restriksjoner for å besøke byens julemarkeder. Foto: Joe Klamar / AFP

Lockdown betyr at uvaksinerte bare kan bevege seg til og fra jobb, handle mat, gå en tur eller gå for å få en vaksine. Tiltakene vil i første omgang vare i 10 dager, og politiet har blitt satt inn for å sørge for at reglene følges.

VAKSINE KØ: De strenge reglene for uvaksinerte har ført til lange køer av folk som vil la seg vaksinere. Foto: Joe Klamar / AFP

Smitterekorder

I løpet av helga nådde antallet smittede i Østerrike rekordhøye 13 152 på en dag, ifølge data fra Johns Hopkins University. På mandag var tallet på smittende 11 889.

De høye smittetallene og restriksjonene har nå ført til lange køer av folk som vil vaksinere seg.

Østerrike ble det første EU-landet som innførte lockdown for uvaksinerte og begynte å vaksinere barn så unge som fem år.