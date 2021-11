Hvilte stjernene – nå kan han miste jobben etter kjempeblunderen

Polens landslagssjef Paulo Sousa er i kjempetrøbbel etter å ha hvilt stjernene i lagets siste kvalikkamp. Tapet mot Ungarn sørget for at Polen ikke blir seedet i playoffen.

Polens var sikret playoff-plass før siste runde av VM-kvaliken, og valgte derfor å spare flere av nøkkelspillerne sine.

Arkadiusz Milik og Piotr Zielinski var henvist til benken, mens Polens superstjerne Robert Lewandowski ikke en gang var med i troppen. Det var heller ikke stopperkjempen Kamil Glik.

Sammendrag: Polen - Ungarn 1-2

Uavgjort mot Ungarn hadde sørget for at Polen ble seedet i playoffen. Det hadde betydd at de ville sluppet å møte lag som Italia, Portugal og Sverige.

Kampen endte til slutt 2-1 til Ungarn.

Ifølge flere polske medier. blant andre Gazeta, henger jobben til portugiseren nå i en meget tynn tråd.

– Det er lett å være etterpåklok og peke finger. Jeg syntes det var et bra tidspunkt å rotere på laget, og gi noen av spillerne en pause. Vi er nødt til å bli bedre som et kollektiv, vi kan ikke bare lene oss på stjernespillerne, sa Sousa som forsvarstale etter kampen.

PÅ PLASS: Robert Lewandowski var ikke med i kamptroppen, men var tilstede under kampen. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

Norge endte på tredjeplass etter tapet i Rotterdam tirsdag. Tyrkia stakk av med playoff-plassen, mens Nederland sikret seg gruppeseieren.

Seedede lag: Portugal, Italia, Sverige, Skottland, Russland og Wales.

Useedede lag: Tyrkia, Polen, Nord-Makedonia, Ukraina, Østerrike og Tsjekkia.