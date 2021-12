Når Audi klistrer RS-emblemer på en bil, betyr det mye moro. Da i form av heftige kjøreegenskaper, ytelser i toppklasse og mye motorlyd. Slik vil det etter alt å dømme fortsette. I alle fall nesten.

Lyden blir nok borte, men resten av moroa skal beholdes i det som blir en helt ny utgave av den smått legendariske Audi RS6. Den kan dukke opp allerede i 2023. Da, som du kanskje allerede har forstått, som elbil. RS6 e-tron blir etter alt å dømme det offisielle navnet.

Bilen vil akkurat som sine forgjengere bygge på A6 e-tron – den elektriske varianten som vil erstatte dagens familie-klassiker A6 med bensin- og dieselmotorer. Topputgaven blir altså i kjent stil RS6. Det skriver det britiske bil-nettstedet Autocar

Aldri hatt flere fossilbiler

De fleste har fått med seg at Audi satser sterkt på nettopp elbiler. Den siste, nye bilen med forbrenningsmotor er ment å rulle ut av fabrikken om bare fem år. Paradoksalt nok har Audi aldri hatt flere modeller med fossil drivlinje. Det er snakk om 17 modell-linjer i alt.

Fram mot 2025 skal de lansere hele 20 elektriske modeller. Målet er at nær halvparten av salget da skal være elbiler. Her kommer det til å skje mye, og fort.

Det nye A6 e-tron-konseptet har én elektrisk motor på hver aksel og dermed firehjulsdrift. Den samlede effekten er 469 hestekrefter og 800 Nm i moment. Mindre hestekrefter, men nøyaktig samme dreiemoment, som dagens RS6, som for øvrig har en 4-liters dobbelturboladet V8-bensinmotor.

I mellomtiden vil RS6 e-tron gjøre sitt beste for å hamle opp med høy-ytelses-elbilene som etter alt å dømme kommer fra konkurrerende BMWs M-divisjon og Mercedes-AMG.

Fortsatt familiebil

Det er forventet av nye RS6 e-tron vil matche den så langt mest potente, nemlig Audi e-tron GT. En bil som byr på hele 590 hk (eller 637 hk med « overboost ») og 829 Nm for å oppveie den uunngåelige ekstra vekten fra den større batteripakken.

Ryktene sier at vi kan forvente at sprinten fra 0-100 km/t skal gå unna på rundt 3 sekunder. Så noen sinke i trafikken blir den neppe. Ut over dette er det sparsomt med informasjon og tekniske data på den kommende nyheten.

Men plassen i kupéen og bagasjerommet skal være like stor som på dagens RS6. Det er med andre ord fortsatt snakk om en skikkelig familie-rakett.

