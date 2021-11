Listhaug: – Stortingspresidenten må vurdere sin stilling

Frp-leder Sylvi Listhaug mener at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) bør vurdere sin stilling etter en ny pendlerboligsak. Hun bodde i Ski, men oppga en adresse i Trondheim, skriver Adresseavisen.

– Vår gruppe er helt tydelig på at hun i første runde bør vurdere sin stilling. Men så ønsker vi å kalle henne inn til Stortinget for å gi en redegjørelse for saken. Her snakker vi altså som stortingspresidenten, det handler om tilliten til Stortinget, sier Listhaug til VG.

Også Rasmus Hansson (MDG) mener at stortingspresident Eva Kristin Hansen må gå av.

Rasmus Hansson (MDG) mener at stortingspresident Eva Kristin Hansen må gå av. Foto: Mariam Butt/ NTB

– Vervet som stortingspresident er det nest høyeste etter kongen. Der bør vi ha en som ikke drar med seg slike uheldige episoder som denne pendlerbolig-episoden til Eva Kristin Hansen, seier Hansson til NRK.

Har misforstått

Tirsdag avslørte Adressavisa at stortingspresident Eva Kristin Hansen har fått pendlerbolig av Stortinget selv om hun bodde på Ski, men oppga adresse i Trondheim.

Hansen sier hun har misforstått pendlerreglene.

– Flere representanter har denne høsten blitt klar over at de har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg er dessverre blant dem. Jeg kan ikke annet enn å beklage at jeg ikke sørget for å sjekke dette grundig, skriver Eva Kristin Hansen i en epost til Adresseavisen via sin rådgiver tirsdag.

Stortingspresident Eva Kristin Hansens sier at hun har misforstått reglene. Foto: Heiko Junge/ NTB

Ukultur

I 2014 etablerte stortingspresident Eva Kristin Hansen seg med sin mann i deres felles bolig på Ski.

Adressen hun oppga til Stortinget, var Trond Giskes leilighet i Trondheim, hvor hun leide en hybel.

Først i 2017, da hun meldte flytting til Ski, sa hun opp pendlerboligen i Oslo.

Jussprofessor Mads Andenæs er klar på at dette er lovbrudd.

– Stortinget og statsministerens kontor har plikt til å sørge for at slike forhold oppgis, og det har de ikke gjort.

Han mener det er viktig at det ryddes opp og at det blir en slutt på ukulturen ved pendlerboliger i Stortinget.