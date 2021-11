TMZ: Travis Scott og Live Nation må ta stilling til søksmål på 750 millioner dollar

Da panikken og kaoset brøt ut underveis i konserten til rap-artisten Travis Scott den 5. november, førte det til en så voldsom trengsel at ti mennesker mistet livet.

Hundrevis ble skadd og fikk behandling. Fortsatt ligger flere innlagt på sykehus. De ti ofrene var alle unge mennesker, hvor den yngste var en ni år gammel gutt.

Skal dekke helseskader

Ifølge TMZ er Travis Scott og Live Nation blant flere som nå må ta stilling til et søksmål på 750 millioner dollar fra mer enn 125 personer. Søksmålet er anlagt av advokaten Tony Buzbee.

Advokat Tony Buzbee på en pressekonferanse mandag 8. november. Buzbee er innleid som advokat for familien til den avdøde 21-åringen Axel Acosta som ble drept under Astroworld-tragedien. Foto: Robert Bumsted / AP

Buzbee mener at Travis Scott og konsertarrangører unnlot å planlegge konserten ordentlig, og at sikkerhetspersonell ikke var godt nok trent.

Søksmålet på 750 millioner dollar skal ifølge saksøkerne dekke både fysiske og psykiske helseskader, samt tap av liv. Familien til Axel Acosta (21), som mistet livet under konserten, er blant saksøkerne.

Ble tilbudt refusjon

– Ingen sum vil noen gang gjøre saksøkerne hele igjen, ingen sum vil noen gang redde tapt menneskeliv. Men en sum kan hjelpe eller gjøre opp for skadene og tapene som saksøkerne går gjennom, sier Buzbee.

Flere konsertdeltakere delte bilder på sosiale medier av det som egentlig skulle ha vært en helt vanlig konsert. Foto: Instagram @drainstarr / Via REUTERS

I etterkant av festival-tragedien ble konsertdeltakere tilbudt refusjon fra Travis Scott og Live Nation. «Forsøket på refusjon var en grotesk og gjennomsiktig innsats fra de saksøkte for å begrense deres ansvar i ettertid» , heter det i søksmålet.

Kilder nær Travis Scott sier at artisten ikke var klar over alvoret av det som skjedde blant publikum da han opptrådte. I en video fra artistens egen Instagramkonto, forteller Scott at han ikke klarte å forestille seg hvor ille situasjonen var der og da.

Ifølge nettstedet TMZ, holder politiet på med undersøkelser for å få bekreftet årsaken til dødsfallene.

I SORG: Flere personer samlet seg utenfor festival-området i Houston den 6. november, dagen etter Astroworld-tragedien. Foto: Alex Bierens De Haan / AFP

Saksøkt av flere

Tidligere i november opplyste nettstedet TMZ at flere personer hadde valgt å saksøke både Scott, Live Nation og artisten Drake for uaktsomhet. Flere mente at Travis Scott sin konserthistorikk burde ha blitt slått ned på tidligere, og kritiserte mangelen på planlegging før festivalen Astroworld gikk av stabelen atter en gang.

I ett av søksmålene skrev 23 år gamle Kristian Paredes, som ble alvorlig skadd på konserten i Houston 5. november, at han følte et plutselig dytt da Scott gikk på scenen.

– Mange tryglet sikkerhetsvakter innleid av Live Nation Entertainment om hjelp, men ble oversett, står det i søksmålet.

Advokatfirmaet Thomas J. Henry Law bekreftet tidligere at dette var et av de første søksmålene i etterkant av tragedien på festivalen Astroworld.

– Han fortsatte å fremføre selv da folkemengden var ute av kontroll og kaoset fortsatte, står det i søksmålet.

Også advokat Ben Crump har levert inn søksmål på vegne av en 21 år gammel konsertgjenger. Også i dette søksmålet ble det gitt beskrivelser av kaos og desperasjon.

Ifølge Billboard, inneholdt flere av søksmålene kraftig kritikk mot Scott. Flere mente at katastrofen var et direkte resultat av «en motivasjon for profitt på bekostning av konsertgjengernes helse og sikkerhet».