Mann alvorlig skadd i trafikkulykke

Klokken 00:07 fikk Sør-Øst politidistrikt melding om at det hadde skjedd en trafikkulykke i Vestfossen. I en Twittermelding opplyste politiet at en person var bevisstløs på daværende tidspunkt.

Klokken 01:40 opplyser politiet at bilfører er alvorlig skadd. Den skadde er en mann i 20 årene, og er fraktet til akuttmottaket ved Drammen sykehus.

Ett kjøretøy var involvert i ulykken. Politiet informerer om at bilen fikk omfattende materielle skader.

Espen Reite, operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, opplyser til TV 2 at de pårørende er varslet om hendelsen. Ulykkesanalysegruppen er på vei til stedet.

– Det pågår arbeid på ulykkesstedet for å kartlegge årsaksforhold. Mannen har pådratt seg alvorlig personskade.



Operasjonslederen informerer om at det ikke skal ha vært vitner tilstede under hendelsen, men at venner av den involverte kjørte rett bak ham.

Saken oppdateres.