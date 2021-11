Solbakken freste mot tidligere lagkamerater: – De har ikke fulgt med i tiden

Håpet om VM-plass levde til siste runde for Norge, men nok en gang sto de igjen på banen skuffet.

På pressekonferansen fikk landslagssjef Ståle Solbakken spørsmål om det var for store forventninger til landslaget. Da valgte han å fyre tilbake mot spesielt én gruppe.

Hans tidligere lagkamerater fra 90-tallet. Solbakken navnga ingen, men han la heller ikke skjul på at kritikken var rettet mot noen av dem.

– Uten Haaland er vi sjanseløse

– Jeg synes mange er realistiske. De som er urealistiske er ofte de som spilte på landslaget på 90-tallet, som ikke har fulgt med. Noen av dem tror man kan gjøre det samme som da. Det påvirker ofte opinionen og noen av dere, hva vet jeg, men jeg føler at norsk presse har et realistisk forhold til dette, sier landslagssjefen.

– De 90-talls-Drillo-entusiastene, både noen av de som var på banen og noen av de som var utenfor banen, de har ikke fulgt med i tiden. De driver og kravler tilbake i tid og prater om da ingen hadde hørt om soneforsvar. Det irriterer meg. Det er de som burde kunne det litt bedre, sier Solbakken.

Solbakkens manager på 90-tallet, Egil «Drillo» Olsen, var etter kampen kritisk til flere av Norges siste landskamper.

– Det har vært noe bra. Det var en veldig bra kamp mot Tyrkia der nede, og en brukbar kamp mot Nederland på Ullevaal. Ellers har det vært ganske dårlig i de siste kampene, sier Drillo, som ikke bare trekker frem kampen mot Latvia, men også Montenegro.

– Førsteomgangene har vært dårlige, av en eller annen merkelig grunn, sier Drillo, som finner trøst i at Norge har et av Europas yngste landslag og at man har Erling Braut Haaland i bakhånd.