Solbakken garanterer EM-spill

– Jeg er helt sikker på at vi kommer til å kvalifisere oss i neste kvalik, sier Ståle Solbakken til TV 2.

– Hva får deg til å si det?

– Med den fremgangen vi har hatt i den kvalifiseringen her, den selvtilliten gutta og følelsen gutta har, er jeg 100 – i hvert fall 99 – prosent sikker på at vi kommer til å være i Tyskland og bygge videre på det her, svarer landslagssjefen.

Denne gangen endte fotballandslaget tre poeng bak playoff og fem bak gruppeseier.

I VM er det bare 13 europeiske land med. I EM i Tyskland i 2024 er det 24 land som får plass.

– Vi skal huske at vi har hatt en kvalik hvor mange ting har gått mot oss, sier Solbakken.

Han trekker blant annet frem at en hjemmekamp gikk tapt for Norge tidlig i kvalifiseringen på grunn av koronarestriksjonene, i tillegg til mange skader. Men han er også glad for at mange spillere har tatt sjansen som har oppstått.

– Fremtiden ser veldig lys ut. Vi er så klart skuffet i dag, men jeg kommer ikke til å være med på at gutta skal slaktes på grunn av det her, sier Solbakken.

Mathisen ikke helt enig

Få følger landslaget tettere enn TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen. Han sitter igjen med en følelse av déjà vu etter nederlaget i Rotterdam.

– Jeg har troen på at dette laget kommer seg inn i EM, absolutt, sier Mathisen.

– Men 99 prosent sikker er jeg absolutt ikke. Vi må være heldige med trekningen. Vi kan være uheldige der. Da har vi sett at vi ikke har et bedre landslag enn at vi kan komme i trøbbel. Men jeg har troen på at denne ganske unge, norske gjengen snart kommer til et sluttspill. Og det håper jeg skjer i EM, fortsetter han.

Mener flere må til større klubber

Ekspertkollega Morten Langli påpeker at på forhånd ville nok mange sett seg fornøyde med at Norge var med i kampen helt til siste slutt.

– Det er blitt skapt en optimisme, en ny giv og vi har fylt opp Ullevaal. Det er mye positivitet rundt landslaget, sier Langli, og trekker frem særlig én uheldig faktor:

At landslaget var uten deres eneste verdensstjerne, Erling Braut Haaland, i flere kamper.

– Uten ham er vi sjanseløse mot toppnasjonene. Med ham har vi en liten kjangs, mener Langli.

– Vi må få flere spillere ut i de store ligaene. Det har vært med å gi dette laget et løft. Samtidig står det Genk, Bodø/Glimt og Norwich bak gutta våre. Men det er mye positivitet å ta med seg inn i den neste kvalifiseringen til et EM, der det også er en kortere vei, understreker han.

Liverpool-stjernen Virgil van Dijk mener at Norge bør ha gode sjanser for mesterskap ved neste anledning.

LETTET: Virgil van Dijk og de nederlandske stjernene slapp jubelen løs etter å ha avgjort gruppen i siste kamp. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– De må bare fortsette. De mangler en fantastisk spiss i dag, men de har alltid en veldig bra mentalitet. Vi ga dem en mulighet etter Montenegro-kampen, men vi fullførte jobben på en profesjonell måte, sier van Dijk til TV 2.