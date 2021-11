TV 2s ekspert uenig med Solbakken: – Vi er ikke i nærheten

Se sammendraget fra kampen i videovinduet øverst!

Norge skapte bortimot ingenting mot Nederland, men etter kampen var Ståle Solbakken fornøyd med det spillerne hadde prestert.

– Vi var enige om å følge kampplanen vi hadde, og den fulgte vi. Vi hadde vanskelig for å skape sjanser, men det hadde Nederland òg, sier Solbakken til TV 2.

Etter kampen samlet landslagssjefen spillerne i en ring ute på gressmatten. Da han møtte TV 2 etter kampen åpnet han opp om hva de snakket om på banen.

– Jeg tror spillerne har et annet inntrykk av denne kampen enn det opinionen og mediene kommer til å få. Guttene føler de har god kontroll i pausen, vi føler at vi er helt der vi skal være. Vi vet at vi ikke har skapt all verden når det gjenstår 15 minutter, men det har ikke Nederland heller, sier landslagssjefen, og fortsetter:

– Det var det kampbildet vi hadde sett for oss. Vi bringer oss inn i den fasen vi vil, nemlig å mangle ett mål de siste 15 minuttene. Så da er skuffelsen stor når vi ikke klarer å skape noe det siste kvarteret.

Nederlands landslagssjef Louis van Gaal, som satt i rullestol på tribunen under kampen, satt igjen med et ganske likt inntrykk som Ståle Solbakken. Også i den oransje garderoben var følelsen god i pausen.

Nederland hadde vunnet gruppen selv med uavgjort mot Norge. Målforskjellen til van Gaals menn var mye bedre enn Tyrkias, så kampplanen til hjemmelaget var neppe å storme fremover og skape fullt av sjanser.

– Det er arrogant å si, men ja, vi hadde plan, og allerede i pausen var jeg fornøyd med hvordan vi leverte. Jeg visste at vi hadde bedre spillere, sier Louis van Gaal.

Nådeløs TV 2-ekspert: – De spilte ball i hatt med oss

TV 2s ekspert Morten Langli er mer på bølgelengde med Louis van Gaal, enn Ståle Solbakken etter kampen.

– Det er helt fortjent at vi ryker ut. I dag er vi ikke i nærheten, sier Langli.

Ødegaard om skuffelsen: – Det er blytungt

– Det er greit at Ståle Solbakken sier at han er fornøyd med de første 75 minuttene, men hva tror du Nederland tenker om det da? Tror du de er misfornøyd med de første 75? De spilte ball i hatt med oss, hadde fullstendig kontroll. Vi har ikke én avslutning på mål. Vi er ikke i nærheten, vi er ikke gode nok, vi har ingenting å skylde på. Vi møter et lag som er suverent bedre enn oss, mener TV 2s ekspert.

Langli mener likevel at en tredjeplass i VM-gruppen ikke er en fiasko.

– Nei, det vil jeg ikke si. Det er gode poenger fra Kristian Thorstvedt i hans intervju, det har blitt skapt en optimisme, en ny giv og de har fylt opp Ullevaal igjen.

– Vi må være ærlig også. Når man ser på lagoppstillingene før kampen. Barcelona, PSG, Juventus, Liverpool. De har nøkkelspillere i de største klubbene i verden. Vi har én verdensstjerne i fotballen og det er Erling Braut Haaland. Vi så hva han gjorde mot Nederland i den første kampen. Uten ham er vi sjanseløse mot de store nasjonene.

Egil «Drillo» Olsen var svært skuffet over at Norge ikke skapte sjanser, men fant likevel en trøst etter kampen.

– Vi har ikke en eneste målsjanse. Det er naturligvis skuffende, men vi får trøste oss med at vi har et av de yngste landslagene i Europa, og Erling Braut Haaland i bakhånd, sier den tidligere landslagssjefen.