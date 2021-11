VM-drømmen knust for Norge

Nederland-Norge 2-0

Montenegro-Tyrkia 1-2

– Jeg er jævlig tom innvendig nå, sier Alexander Sørloth til TV 2.

– Det er blytungt, istemmer landslagskaptein Martin Ødegaard.

Norge måtte gi tapt for det nederlandske stjernegalleriet i Rotterdam. Samtidig fikk ikke landslaget hjelpen de trengte av Montenegro.

Det betyr at Nederland går direkte til VM, at Tyrkia skal spille playoff og at Norge ender på den sure tredjeplassen.

Kristian Thorstvedt lå flatt ut på gresset etter kampslutt.

– Det er en drittfølelse, egentlig. Vi møter et godt lag, men det var i dag vi hadde muligheten. Det er selvfølgelig kjipt å få den tredjeplassen i denne kvalifiseringen som jeg syntes vi har vært gode i, sier Thorstvedt til TV 2.

KNUST: Kristian Thorstvedt og de andre landslagsgutta var i kjelleren etter nederlaget. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Etter skuffelsen samlet landslagssjef Ståle Solbakken spillerne i en ring på banen.

– Jeg har et annet inntrykk av denne kampen enn det opinionen og mediene kommer til å ha etter kampen, sier Solbakken, som var fornøyd med hvordan spillerne presterte mot Nederland.

– Jeg er veldig fornøyd med kvaliken, bortsett fra den første kampen mot Tyrkia, fortsetter han.

Venstreback Birger Meling er blant dem som har det tungt.

– Det er en knust gjeng i garderoben, og vi har det vel så vondt som alle hjemme. Det er ikke så mye mer å si enn at det blir en lang og tung kveld, varsler Meling.

I den nederlandske garderoben er det lettelse å spore.

– Jeg er veldig stolt av gutta. Det har vært et par tøffe dager etter skuffelsen i Montenegro. Måten vi står sammen i dag og leverer en god prestasjon, det er jeg veldig stolt over, lyder det fra Virgil van Dijk.

Drama i Montenegro

Starten på den siste runden av VM-kvalifiseringen tente det norske håpet.

Montenegro scoret allerede etter tre minutter mot Tyrkia. Målet sendte Norge opp på en foreløpig andreplass, og det daværende resultatet betydde at Norge «bare» trengte å klamre seg til 0-0.

Ståle Solbakkens menn ble presset tilbake på et stadion uten tilskuere i Rotterdam. Samtidig løftet Tyrkia seg i Montenegro.

Tyrkerne utlignet etter drøyt 20 minutter. Like etter kom de nederlandske stjernene Arnaut Danjuma og Memphis Depay til store sjanser.

Det norske landslaget gikk til pause med 0-0, men uten en eneste avslutning.

Taktisk spill

Selv om det offensive spillet ikke ga noe særlig stor grunn til optimisme, var det bare én scoring som skilte dem fra gruppeseier og VM-billett.

I pausen tok det norske laget seg god tid. Det førte til at Montenegro og Tyrkia satte i gang andre omgang mens nederlenderne og dommerteamet trippet på gresset i Rotterdam. Norge fikk et par minutter å gå på.

SLET: Ståle Solbakkens utvalgte klarte ikke å skape de store sjansene mot Nederland. Foto: Stian Lysberg Solum

Samtidig byttet Solbakken inn offensive krefter i Kristian Thorstvedt og Jens Petter Hauge.

Etter timen spilt tok Tyrkia ledelsen. Nederland, med klart best målforskjell, visste at de var trygge med 0-0 og kontrollerte kampen. For Norges del betydde det at bare seier var godt nok.

Solbakken tok ut Hauge igjen, kastet innpå Joshua King og la om til en mer offensiv formasjon. Uten at det hjalp: Nederland utnyttet norsk slurv på nådeløst vis. Tottenham-spilleren Steven Bergwijn sendte de oransjekledde i ledelsen.

På overtid, da hele Norge var i angrep, kontret Memphis Depay inn 2-0.

– Ingen imponerende kamp. Nederland har full kontroll fra første til siste sekund. Vi blir nummer tre i gruppen, og det er en skikkelig nedtur, er dommen til TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.