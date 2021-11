Skuespillerne gjenforenes: – Harry Potter var mitt hjem

Skuespillerne i «Harry Potter» gjenforenes, opplyser HBO Max på sin Instagram-konto.

– For første gang noensinne vender den legendariske rollebesetningen tilbake til der magien startet, skriver de på Instagram.

– Harry Potter var mitt hjem

Videre opplyser de om at dette skjer i forbindelse med 20-årsjubileet for «Harry Potter og de vises stein», og gjenforeningen har fått navnet «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Galtvort».

Gjenforeningen skal sendes 1. nyttårsdag.

Emma Watson som spiller Hermine Grang i «Harry Potter», deler også gladnyheten på sin Instagramkonto.

– Harry Potter var mitt hjem, min familie, min verden og Hermine (er fortsatt) min favoritt fiktive karakter gjennom tidene, skriver Watson på Instagram.

– Takk til fansen som fortsetter å vise sin støtte lenge etter at siste kapittel ble avsluttet. Verdens magi ville ikke eksistert uten deg. Takk for at du kjempet for å gjøre det til et så inkluderende og kjærlig sted, skriver hun videre.

Vil gi ut utvidet versjon

Yahoo News skriver at Harry Potter-regissør Chris Columbus også ønsker å gi ut den utvidede versjon av «Harry Potter og de vises stein», i anledning 20-årsjubileumet. Warner Bros har ikke bekreftet dette.

Noen av skuespillerne vi får et gjensyn med er: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, og Chris Columbus.