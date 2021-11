Politiet etterforsker knivstikkingen ved skole i Oslo som et drapsforsøk

Saken oppdateres.

En elev ved Kuben videregående skole ble knivstukket etter en tildragelse mellom flere ungdommer utenfor skolen.

Flere ungdommer ble sett løpende fra stedet etter hendelsen.

En person ble pågrepet og flere personer ble innbrakt i forbindelse med drapsforsøket. Alle involverte er unge gutter i alderen 15 til 17 år. Alle ble dimittert i mandag kveld, skriver politiet i en pressemelding.

Ingen er foreløpig pågrepet og siktet for knivstikkingen.

Tett samarbeid med skolen

– Akkurat nå er vi i en tidlig fase av etterforskningen. Gitt at vi ikke har noen siktede, så det er vanskelig å si noe om foranledningen, sier politioverbetjent Terje Dahl.

Han forteller at politiet har startet opp en omfattende etterforskningen av hendelsen, og at de har tro på oppklaring.

– Vi har flere vitner til hendelsen og flere som kan belyse forholdene rundt også, utover selve angrepet. Vi sitter med et godt potensiale til å skaffe oss informasjon om hendelsen og forløpet, sier Dahl.

Politiet forteller at de har et tett samarbeid med skolen.

– Vi er i tett kontakt med skolen og kommer til å ha det fremover for å trygge elever og lærere, sier Dahl.

Utenfor livsfare

Fornærmede er alvorlig skadet, men er utenfor livsfare.

– Har vedkommende blitt avhørt?

– Hvem som har blitt avhørt i saken kan jeg ikke svare på nå, sier politioverbetjenten.

Politiet sier de etterforsker saken bredt og foretar innhenting av elektroniske bevis i saken.

– Det viktigste for oss nå er å gjennomføre vitneavhør for å samle informasjon om hendelsen. I tillegg jobber vi med å sikre kriminaltekniske og elektroniske bevis for å få et klart bilde av hendelsen og forløpet, sier Dahl.

Politiet ber de om tips i saken.

– Vi tar gjerne imot tips fra alle som har sett noe eller har noe de vil meddele oss, sier han.