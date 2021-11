Mann begjært varetektsfengslet i barnedrap-saken i Sverige

Mannen som er pågrepet og siktet for drap og drapsforsøk på sine to barn i Hässelby i Stockholm i helgen, er begjært varetektsfengslet.

– Etter å ha avhørt mannen har jeg nå bestemt meg for å begjære ham varetektsfengslet, slik at han ikke skal kunne fjerne bevis eller på noen annen måte påvirke etterforskningen, sier statsadvokat Maria Franzén i en pressemelding tirsdag.

Et av barna ble bekreftet død mandag morgen. Det andre barnet skal ha vært livstruende skadd. Begge to er under ti år gamle.

Svenske medier skriver at barnas far skal ha knivstukket dem mens de sov før han deretter kastet dem ut fra et vindu eller en balkong 15 meter over bakken.