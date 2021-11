Superstjernen tilbake etter to års pause: – Jeg var utbrent og fikk angst

Den danske superstjernen MØ, som egentlig heter Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen, er endelig tilbake med ny musikk, etter to års pause fra offentligheten.

– Jeg har vært heldig som har levd drømmen i syv år og levd av musikken, som er det jeg elsker. Men jeg tror det er vanskelig å stoppe når man kommer inn i en slags «loop», sier MØ til God kveld Norge.

– Fikk angst

Fra hun slo gjennom i 2013 og frem til hun tok en pause i 2018, gikk det i ett med konserter og utgivelser av ny musikk.

Superstjernen har turnert verden rundt, og opptrådt på noen av verdens største scener og festivaler. Så sa det stopp.

– Jeg tror det er vanskelig å si stopp når man lever av noe man elsker så mye. Men til slutt merket jeg at jeg var utbrent og fikk angst. Da måtte jeg ta en pause, forteller MØ.

Mye press i bransjen

Artisten befant seg i studioet til Tim Bergling, bedre kjent som Avicii, dagen det ble kjent at han hadde gått bort. I et åpent brev fra familien hans kom det frem at han levde med mye stress knyttet til artistkarrieren.

Det fikk henne til å reflektere rundt hvor viktig det er å ta vare på sin egen mentale helse.

– Det får en til å tenke over den bransjen man er i. Det er en bransje med mye press, hvor man hele tiden skal levere noe nytt. Det er så viktig at man passer på sin mentale helse, forteller MØ.

– Ikke holdbart i lengden

Hun tror det er viktig at man ikke lar seg rive med av presset om å hele tiden skulle levere, dersom man ønsker å ha en lang musikkarriere.

– Man er den beste versjonen av seg selv når man har litt overskudd. Det med å bare gi og gi, til det ikke er mer igjen, er ikke holdbart i lengden, forteller MØ.

Musikkatalogen hennes inneholder globale superhits som «Lean On», «Final Song», og «Cold Water» med Justin Bieber.

Nå har hun sluppet singlene «Live To Survive» og «Kindness», som er den første nye musikken hun har gitt ut siden 2018-albumet «Forever Neverland».

– Det føles veldig godt. Det er to sanger som betyr mye for meg, og jeg vil gjerne si noe med de låtene, forteller Mø.