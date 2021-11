Situasjonen på Gløshaugen avklart

Røykdykkere har tatt seg inn i et bygg ved NTNU Gløshaugen i Trondheim etter melding om røyk. Det skal ikke være pågående brann, og bygget er ferdig evakuert.

Politiet fikk tirsdag melding om røyklukt i lokalene, og brannvesenet har sendte inn røykdykkere. På Twitter skriver politiet at situasjonen nå er avklart, og at det mest sannsynlig er matlaging som var årsaken for hendelsen.

Nødetatene har avsluttet på stedet og de evakuerte får returnere inn igjen i bygget.

Politiet fikk melding om situasjonen klokken 16.52, og alle nødetater var på stedet, sa Svein Erik Wagnild, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

– Det er ikke oppdaget flammer, men det lukter røyk i lokalet. Det er en ganske stor bygningsmasse så det tar tid å gå gjennom alt.

Mer enn 100 studenter er evakuert, men operasjonslederen sier at ingen av dem trenger medisinsk hjelp

Det var ikke noe farlig gods eller kjemikalier i bygget det er snakk om, la operasjonslederen til.

Klokken 17.27 opplyste politiet på Twitter at de evakuerte er samlet på utsiden, og at det fortsatt ikke er funnet åpne flammer. Videre skriver de at brannvesenet tror røykutviklingen stammer fra 11. etasje i bygget.

Saken oppdateres.