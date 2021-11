Politiledere ber om ny vurdering av fast bevæpning

Norges Politilederlag mener det må vurderes om norsk politi skal være permanent bevæpnet. Justisministeren sier at regjeringen vil sette ned et utvalg.

– Med det nye kriminalitetsbildet og politiets trusselvurderinger, er tiden moden for en ny vurdering av om norsk politi skal gå over til å være et fast bevæpnet politi, sier Frank Gran, leder av Norges Politilederlag i Parat (NPL) i en epost til NTB.

Gran sier at han og hans medlemmer har vært skeptiske til fast bevæpning, og har gitt sin støtte til anbefalingene fra Bevæpningsutvalget – men at han nå opplever et stemningsskifte blant norske politiledere.

– For vår del er det viktig med en grundig og kunnskapsbasert prosess, hvor både ansatte i politiet og sivilsamfunnet deltar med kunnskap, erfaringer og innspill – før det tas en ny politisk beslutning. Det er åpenbart at både kriminalitetsbildet og trusselvurderingene er endret siden 2017, da må også kunnskapsgrunnlaget oppdateres og nye permanente tiltak vurderes, sier Gran.