Britney Spears feirer: – Mitt første glass champagne på 13 år

I helgen ble det kjent at Britney Spears endelig kan ta egne valg etter nesten 14 år med vergemål.

På Instagram har hun selv delt flere innlegg om hvor lykkelig hun nå er og hvordan hun feirer opphevingen av vergemålet.

Skal feire i to måneder

Mandag kveld delte popstjernen et innlegg på sin Instagram hvor hun skriver følgende:

«For en fantastisk helg. Jeg følte at jeg var i himmelen hele tiden. Jeg fikk faktisk mitt første glass champagne på den vakreste restauranten jeg noen gang har sett i går kveld», skriver stjernen innledningsvis.

Videre forteller hun at hun fortsetter feiringen i to måneder fremover og takker advokaten Mathew Rosengart for hjelpen.

«Han har virkelig snudd om på livet mitt. Jeg kommer for alltid til å være takknemlig for det», skriver hun.

Takker fansen

Spears har også en melding til fansen.

«For et syn å se så mange feire min seier. Jeg elsker fansen min så mye».

Flere kjendiser har likt og kommentert innlegget, blant annet Hailey Bieber og Ariana Grande.