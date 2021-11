Journalist tilbake i USA etter fangeopphold i Myanmar

Den amerikanske journalisten Danny Fenster er tilbake i USA etter at han ble løslatt i Myanmar, der han nylig ble dømt til 11 års fengsel.

– Det kjennes uvirkelig, sa Fenster da han igjen kunne klemme foreldrene sine etter å ha landet på JFK-flyplassen i New York tirsdag.

– Dette er et øyeblikk jeg har sett for meg i lang tid. Det overgår alt annet jeg har forestilt meg, sa han til de frammøtte journalistene.

Risikerte livsvarig fengsel

I forrige uke ble Fenster, som er redaktør i nettavisen Frontier Myanmar, dømt til elleve års fengsel for blant annet oppfordring til opptøyer og brudd på visumbestemmelser. Han risikerte også å bli dømt til livsvarig fengsel for terror i en annen rettssak, som skulle vært innledet dagen etter at han ble løslatt.

USA har jobbet intenst for å få Fenster fri, og mandag kunne USAs tidligere ambassadør til Myanmar, Bill Richardson, kunngjøre at arbeidet hadde lyktes. Han var med på det samme flyet som Fenster tilbake til USA.

1.200 drept siden kuppet

Siden militæret kuppet makten i Myanmar i februar, har over 1.200 mennesker blitt drept og tusenvis kastet i fengsel. Blant de pågrepne er landets avsatte leder Aung San Suu Kyi, som risikerer mange år i fengsel etter å ha blitt tiltalt for valgfusk, brudd på koronaregler, ulovlig import og en rekke andre forhold.

Fenster ble pågrepet på flyplassen i Yangon i mai mens han var i ferd med å forlate landet. Han har siden sittet i et beryktet fengsel som også under landets tidligere militærjunta ble brukt til å holde landets mange dissidenter og demokratiforkjempere fanget.