Bransjetopp etter avsløringene: – Vi hadde behov for en oppvåkning

– Kallenavnet mitt har vært «ei hore» og «fettkjerring». Jeg har opplevd både seksuell og generell trakassering. Folk har kalt meg veldig nedverdigende ting på bakgrunn av mitt kjønn.

Det sier fisker Susanne Mortensen til TV 2. Hun er blant flere kvinner som har gått sammen og stiftet Hun Fisker, en organisasjon som skal ivareta kvinners rettigheter til sjøs, melder NRK.

De siste ukene har det stormet rundt fiskerinæringen etter at flere kvinner i bransjen har stått frem og fortalt om alt fra slengbemerkninger til grov seksuell trakassering. Avsløringene har blitt beskrevet som Fiskerinæringens #MeToo.

– Vi må nok innrømme at vi ikke har tatt helt på alvor hvordan situasjonen har vært, og hvordan den er. Nå i høst har dette vært øverst på agendaen vår. Vi ser at vi må sette inn tiltak, og ha tettere oppfølging for å sikre et godt arbeidsmiljø på fiskebåtene, sier Sverre Johansen, generalsekretær i Norges Fiskerlag til TV 2.

Kvinnene fikk ikke plass

– Hva tenker du? Er det greit å bli kalt hore på jobb?

– Nei, det er selvfølgelig ikke greit. Det er heller ikke sånn vi skal ha det. Dette er regulert etter norsk lov og det som Mortensen her forteller om, er helt uakseptabelt, fortsetter han.

MØTE: Sverre Johansen sier landsstyre over helgen skal i møte med flere kvinnelige medlemmer, for å få råd og innspill på hvordan de skal motarbeide trakassering i bransjen. Foto: Norges Fiskerlag

Det kraftige oppgjøret i bransjen har blant annet gjort at Fiskeribladet har fjernet sin 98 år gamle vitsespalte, kjent for sin røffe og grove stil.

Under landsmøtet til Norges Fiskarlag i starten av november ble det valgt inn 14 menn i landsstyret, men ingen kvinner.

– Kan du garantere at alle disse vil jobbe systematisk for å få bukt med denne trakasseringen?

– Landsstyret har, både i forkant og under landsmøtet, fått et klinkende klart mandat på at dette må vi prioritere og jobbe bedre for å ha en næring som er attraktiv for kvinner og menn i årene fremover, sier generalsekretæren.

– Vet hvordan man skal oppføre seg

Forrige uke skrev TV 2 om Ania Nikolaisen (28), som ble slått ned på åpen gate av en maskert mann, etter at hun sto fram i Fiskeribladet og fortalte om rus, vold og seksuell trakassering da hun jobbet på en linebåt.

– Han ropte at fiskebåten jeg tidligere jobbet på fortjente bedre, før han løp fra stedet, fortalte Nikolaisen.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) er skuffet over de alvorlige avsløringene og kalte nylig inn hele næringen på teppet.

– Det er forhold som vi ikke skal ha i norsk arbeidsliv. Jeg har sagt det flere ganger – skikkelig mannfolk vet hvordan man skal oppføre seg overfor kvinnfolk, sier han til TV 2.

KLAR TALE: Skjæran betegner møtet med fiskeribransjen som «godt», og understreker at organisasjonene må ta avsløringene på alvor. –Det opplever jeg at de gjør, sier han. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

På møtet var også kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Ansvaret for at det er skikkelig forhold på enhver arbeidsplass, det ligger til den enkelte arbeidsgiver. Organisasjonen som organiserer alle disse bedriftene må ta sin del av ansvaret for å sørge for at man har gode rutiner for håndtering av varsling, forebygging og samtidig sørger for at dette er forhold vi ikke har i arbeidslivet, fortsetter Skjæran.

– Særlig utsatt

Helene Jesnes, seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet, synes det er bra fiskerinæringen tar et oppgjør med ukulturen. Samtidig etterlyser hun sterkere tiltak fra både bransjen og Skjæran.

– Hvis jeg skal utfordre statsråden litt, så er det flere ting han kan gjøre. Blant annet kan han legge mer press på næringen og ha tidsfrister for når de skal få varslingsrutinene og opplæring opp og gå. Samtidig kan man se på muligheten for å etablere et treparts bransjeprogram for å styrke vernetjenesten, og slikt gjør det lettere å si ifra om slike problemer.

– Hvordan vil du si fiskerinæringen skiller seg ut fra næringene i Norge? Er dette en «verstingnæring», eller er dette situasjonen mange steder?

– Jeg tenker at de historiene vi nå har hørt, kan virkelig ikke ignoreres. Fiskerinæringen har noen type faktorer ved seg som gjør at de er særlig utsatt for trakassering og bør ha et blikk på seg. Det handler om at de er mannsdominerte, de jobber tett på hverandre og har en del innleid arbeidskraft.

– Kommer ikke til å gi ett år

Skjæran ønsker ikke å svare på om det kan bli aktuelt å slå i bordet med bransjeprogram og tidsfrister overfor fiskerinæringen, men sier følgende:

– For å si det sånn, jeg har vært veldig tydelig i møtet med organisasjonene. Der oppsummerte jeg møtet med at jeg vil komme tilbake på et senere tidspunkt og innhente status. Nå ligger ballen der.

– Du sier du skal følge opp. Hvor lang tid får næringen på seg?

– Jeg kommer ikke til å gi næringen ett år før jeg innhenter en status. I møtet fikk jeg tilbakemeldingene om at dette er et arbeid de går i gang med en gang.

Generalsekretær Johansen sier Fiskarlaget kommer til å bruke tiden fremover på å gjøre det tydelig hva slags ansvar arbeidsgiverne har, når det kommer til meldinger om seksuell trakassering av kvinner i bransjen.

– Der har vi en rolle å spille med å bruke vårt nettverk og gjøre det tydelig at vi må følge opp. Så får vi tro at det er en del av brikken som må på plass. Samtidig trenger vi hjelp og press utenfra, og vi hadde behov for en oppvåkning.