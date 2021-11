Sterk avskjed med redningsmannen Jacob Opheim: – Hans heltemot fikk en ufattelig pris

KARMØY (TV 2): Familie, venner og store deler av lokalsamfunnet på Karmøy tok onsdag farvel med Jacob Opheim, som ofret sitt eget liv for å redde et barn.

Etter en regntung morgen på vestlandet, fylte lyset Åkra kirke på Karmøy onsdag formiddag.

– Jacob har alltid vært hjelpsom. Nå var det hans store omsorg for andre som ledet til denne tragedien. Hans heltemot fikk en ufattelig pris.

Slik innledet prost Ove Sjursen begravelsen for en fullsatt forsamling, hvor familie og venner tok et siste farvel med Jacob Opheim.

Hilsener og kondolanser har strømmet inn etter Opheims heltemodige offer. Foto: Elias Engevik/TV 2

Sterk avskjed

Familiefaren var kjent som en ressurs i lokalmiljøet på Karmøy, og det ble en sterk avskjed med redningsmannen som ikke ble mer enn 37 år.

– I dag tar vi avskjed med helten vår, han Jacob, forteller en preget ordfører, Jarle Nilsen:

Opheim ofret livet for å redde en åtte år gammel gutt som falt i vannet tidligere denne måneden, og historien hans har rørt ved mange langt forbi Karmøys grenser. Onsdag handlet det derimot om Opheims nærmeste, og for 37-åringens familie og venner ble det et følelsesladet farvel med mannen de beskriver som en superhelt.

– Han var min bestevenn, min sjelevenn og jeg elsker ham over alt på jord, sa Opheims kone Susanne i sin minnetale. Hun fortalte om ektemannens kjærlighet til familien og barna, og leste opp et dikt til tobarnsfaren.

Dikt til pappa Pappa, du er helten min,

og den morsomste å leke med,

du forteller spennende historier,

og lærer meg å klatre i tre. Pappa, du er den morsomste,

og jeg er så glad i deg,

jeg liker å gå og holde hånden din,

for å vise at du tilhører meg.

Heltemodig redningsaksjon

Søndag 7. november var Opheim på søndagstur med sin kone ved Sandve Havn, en tur paret hadde gått mange ganger tidligere. Da en åtte år gammel gutt falt ut i vannet, nølte ikke Opheim med å hoppe etter for å redde ham. Opheim klarte å forhindre at gutten druknet, men svært krevende værforhold gjorde at han selv havnet under vann, og heltedåden fikk verst tenkelig utfall.

Jacob Opheims kone Susanne talte til minne for ektemannen. Foto: Elias Engevik/TV 2

Surfere i området klarte å få gutten på land og utførte hjerte- og lungeredning på Opheim, som var bevisstløs i vannet frem til redningsmannskapet ankom. Han ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus. Etter to dagers kamp på sykehuset døde Opheim 9. november, omringet av sine nærmeste.

– Det var fantastisk heltemodig av Jacob å redde den gutten, men prisen han betalte var så ufattelig høy. Han skulle ha berget gutten og han skulle ha berget seg selv, det var det vi ville. Men sånn ble det ikke, sa prost Sjursen.

– For snill

I tiden etter ulykken har Opheim blitt hyllet av venner og bekjente som en handlekraftig, raus og omsorgsfull person, som strakk seg ekstra langt for at andre rundt ham skulle ha det bra.

– I dag er det en trist og tung dag for Karmøy-samfunnet. I dag tar vi avskjed med helten vår, Jacob. Mine tanker går til familien, hans venner og hans nære, sa ordfører Jarle Nilsen til TV 2 før begravelsen.

I Åkra kirke uttrykte man sorg over at Opheim var borte, men takknemlighet overfor rausheten han hadde vist overfor andre, og offeret han gjorde for å redde liv.

– Jacob var nesten for snill, sa prost Sjursen under begravelsen.

Opheims kolleger fra Røde Kors Hjelpekors var blant de mange som uttrykte sin medfølelse i Åkra kirke. Foto: Elias Engevik/TV 2

Opheim var medlem av Karmøy Røde Kors Hjelpekorps, og venner av 37-åringen har tidligere fortalt at de ikke var overrasket over å høre at 37-åringen kastet seg på sjøen for å redde et barn i nød. Opheims kolleger fra Hjelpekorpset var blant de mange som stilte i Åkra kirke for å uttrykke sin medfølelse onsdag formiddag.

– Jacob hadde gode verdier og gode holdninger, og han var opptatt av at folk skulle ha det trygt, godt og bli inkludert. Så har vi sett at til og med sin siste dag så sto Jacob opp for disse verdiene, der han da ofret livet sitt for at andre skulle få leve. Så i dag er vi triste, men i takknemlighet og respekt tar vi avskjed med Jacob, sa ordfører Nilsen.

Opheim etterlater seg kone og to barn.