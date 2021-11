Tybring-Gjedde har trukket seg fra sentralstyret i Frp

Tybring-Gjedde bekrefter dette overfor ABC Nyheter.

– Det var mitt valg, og det var ikke noe privat, sier Tybring-Gjedde til avisen.

Frp-veteranen ble valgt inn i sentralstyret i mai i år, og står ikke lenger oppført som medlem i organet.

Han ønsker ikke å utdype mer om hvorfor han har trukket seg.

Tybring-Gjedde har sittet på stortinget siden 2005, og har tidligere vært medlem av Finanskomiteen og Utenriks- og forsvarskomiteen.

Partileder Sylvi Listhaug skriver i en SMS til NTB at hun tar Tybring-Gjeddes avgjørelse til etterretning.

«Vi registrerer at Christian har trukket seg som en direkte konsekvens av at han ikke ble valgt til et internasjonalt verv i stortingsgruppen. Det tar vi selvsagt til etterretning.»

Christian Tybring-Gjedde har ikke besvart NTBs henvendelser tirsdag.