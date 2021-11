Stjernefotografen ble hyllet for bildene – så avslørte han bløffen

Jonas Bendiksen (44) lurte alle til å tro at bildene hans var ekte.

Jonas Bendiksen er en internasjonalt anerkjent fotojournalist fra dokumentarbyrået Magnum.

Dette er historien om hvordan han lurte en hel medieindustri for å teste sin egen bransje og skape bevissthet rundt nettopp falske bilder. Hans siste fotobok gir seg ut for å handle om Veles – en by i Nord-Makedonia som ble kjent for trollfabrikker og produksjon av falske nyheter i forbindelse med USA-valget i 2016, året Donald Trump ble valgt.

FOLKETOMT: Jonas Bendiksen i Veles for å fotografere til fotoboken. Svært få visste at dette var et helt annerledes fotoprosjekt enn det den anerkjente dokumentarfotografen vanligvis gjør. Foto: Julie Hrnčířová

Bløffen

Det stemmer at Bendiksen var i Veles og fotograferte til boken. Men det var ingen mennesker i bildene han tok. Dem har han sittet hjemme på kjellerkontoret på Nesodden og redigert inn etterpå ved hjelp av programmer som film- og dataindustrien bruker. Det som først så ut til å være en fotodokumentar av en by som var sentrum for produksjon av falske nyheter, var altså i seg selv en bløff.

JUKS: - Jeg sitter igjen med mange spørsmål om hvorfor dette ikke ble fanget opp selv av profesjonelle bransjefolk, sier Jonas Bendiksen. Foto: Marte Christensen / TV 2

Hint

Bendiksen har lagt inn små hint om at boken hans ikke er det den utgir seg for å være. Han har plassert bjørner i den nord-makedonske byen. Essayet i boken er signert med GPT-2, som er navnet på programmet som ved hjelp av kunstig intelligens har skrevet teksten.

Og boktittelen The book of Veles er også navnet på et forfalsket oldtidsskrift. Men de kritiske spørsmålene uteble. Det var bare ros og facebookhjerter å få.

– Én kommenterte til og med at teksten, som altså er skrevet av en bot som jeg matet med engelskspråklige artikler om Veles og fake news-produksjonen i byen, var så interessant at han måtte lese den to ganger.

Verdens største fotofestival

Selv den visuelt kompetente juryen i verdens største festival for fotojournalistikk, Visa pour l´image i Sør-Frankrike, ble lurt av Bendiksen.

SE SELV: Forskjellen på orginalen og det manipulerte bildet er tydelig hvis drar pilene frem og tilbake.

Bildene hans ble presentert som ekte fotojournalistikk på storskjerm, foran fotoredaktører og pressefotografer fra hele verden i sommer.

FOTOFESTIVAL: Her vises Jonas Bendiksens bilder på den internasjonale festivalen for fotojournalistikk i Perpignan i Frankrike. Foto: Julie Hrnčířová

– Pulsen min stoppet litt da de startet med et bjørnebilde.

Bendiksen forklarer at han følte at de mange bjørnebildene var det svakeste punktet i boken hans ettersom man ikke finner bjørner i gatene i Veles.

Men heller ikke her fikk Bendiksen kritiske spørsmål.

MANIPULERT: Dette er ett av de manipulerte bildene i boken. Jonas Bendiksen brukte en lysmåler som fanget lysforholdene 360 grader på stedene han fotograferte. Etterpå la han inn denne informasjonen i dataprogrammet, som kunne reprodusere den riktige lyssettingen og skyggene i de syntetiske portrettene i bildene hans. Foto: Jonas Bendiksen

En falsk Facebook-profil

Til slutt måtte han rett og slett avsløre seg selv. Med en liten tvist. Han gikk til anskaffelse av en falsk Facebook-profil ved navn Chloe Miskin.

– Hun addet alt som kryper og går i fotojournalistikkmiljøet som venner.

Den falske profilen postet en påstand om at Jonas Bendiksen hadde betalt menneskene i bildene for å stille opp.

– Det stemmer jo at jeg har betalt for dem, men til dataprogrammene som lager dem, sier Bendiksen.

Kildekritikk

Kristoffer Egeberg er redaktør for nettstedet Faktisk, som jobber med å faktasjekke nyheter.

– Akkurat disse bildene er laget av en dyktig fotograf og manipulatør, og er veldig vanskelig å avsløre at ikke er ekte, sier Egeberg.

EKTE: Kristoffer Egeberg er redaktør for faktasjekknettstedet Faktisk og ambivalent til Bendiksens prosjekt. Foto: Marte Christensen / TV 2

Men generelt oppfordrer Egeberg om å være ekstra på vakt overfor nyheter og bilder som vekker sterke følelser.

– Når du har sterke følelser, så svekkes dømmekraften. Dette ønsker de som sprer falske nyheter å utnytte.

I tillegg oppfordrer han til å alltid sjekke hvem kilden bak en nyhet eller et bilde er.

– Er det en ekte fotograf eller en avis man har hørt om? I dette tilfellet var det en anerkjent fotograf som sto bak. Og da blir det enda vanskeligere. For hvis noen virkelig vil lure deg, så klarer de det.

FAKE NEWS: Alle bildene til Jonas Bendiksen fra den nord-makedonske byen Veles. Foto: Jonas Bendiksen

Troverdighet på spill

Egeberg roser Bendiksen for det tankevekkende prosjektet. Samtidig er han opptatt av journalister og fotografers integritet, og er redd for at Bendiksen setter sin egen på spill.

– Kan vi stole på det neste prosjektet hans. Kan vi stole på det neste bildet?

Bendiksen håper folk vil se at intensjonen hans hele veien var at dette skulle være et kortlivet eksperiment der planen var å avsløre seg selv.

– Selv om jeg har drevet min egen fake news-fabrikk her ute på Nesodden en periode, så har målet vært et forsvar av journalistikken.

Nå reiser han rundt på dokumentarfestivaler i Norge og utlandet for å vise frem de manipulerte bildene og fortelle om hvordan han lurte sin egen bransje.