Bråthen har fortsatt ikke signert sin nye kontrakt

Det er snart fire uker siden Clas Brede Bråthen stod på podiet sammen med ledelsen i Skiforbundet og erklærte at han var enig om en ny rolle etter mange måneder med offentlig konflikt.

Og selv om den sportslige ansvarsfordelingen er mer eller mindre klarlagt i hans nye rolle som landslagssjef, så gjenstår det fortsatt flere detaljer.

– Har du signert den nye avtalen?

– Nei, det er ikke signert noe ny arbeidskontrakt?

– Hvorfor ikke?

– Det er jeg litt usikker på, men det er ikke signert, sier en ordknapp Bråthen.

I dialog

Bråthen mener likevel dialogen er god med Skiforbundet. Selv om han skulle ønsket at ting hadde gått litt raskere.

– Hvordan har dialogen vært?

– Jeg opplever at jeg har hatt en god dialog med spesielt Ståle Willumstad som i dette tilfellet skal være min nærmeste leder.

Willumstad som i praksis har hatt Bråthens administrative oppgaver det siste halve året, ønsker ikke å la seg intervjue av TV 2. Men han bekrefter at verken han eller Bråthen har skrevet under noen nye avtaler rundt sine roller.

På papiret er det Hoppkomiteen som sitter med det øverste ansvaret for å få signert avtalene til den nye ledelsen i hopp.

TV 2 har prøvd å komme i kontakt med den nye lederen, Kristian Brenden, men han har ikke besvart våre henvendelser.

Bråthen legger ikke skjul på at han helst skulle ha sett at ting var avklart for lengst.

– Ståle Willumstad er heller ikke formelt ansatt. Hvem skal signere hva, og hva blir dere enige om?

– Det er gode spørsmål, og vi skulle selvfølgelig ha ønsket at vi ikke trengte å bruke energi på det når gutta reiser til Russland for å starte sesongen allerede i morra, sier Bråthen.

– Ikke formalisert

– Det starter om noen dager. Vet du nå hva som blir din tittel, og hvilke arbeidsoppgaver du skal ha?

– Tittelen vet jeg, men hvilke arbeidsoppgaver jeg skal ha er ennå ikke formalisert.

Etter det TV 2 forstår er det uklart om Bråthen skal ha ansvar utover det rent sportslige.

Sterke krefter i ledelsen i Skiforbundet har ønsket å strippe Bråthen for ansvar rundt kommunikasjonen med media og sponsorer. Dette er områder Bråthen selv fortsatt ønsker å ha en finger med i spillet.

– Alt dette her har for meg handlet om hva som er best for hoppsporten. Og så lenge alle kan ha det perspektivet, så kan jeg ikke se at det er noen grunn til at vi ikke skal bli enige til slutt, sier Bråthen.