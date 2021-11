Farmen-Kåre løy for kompisene i flere år: – Jeg tenkte at dette må jeg aldri si

Kåre Skaret Bjøringsøy (36) oppdaget en ny lidenskap på videregående, men var redd for hva kameratene på «maskin og mekk» ville si. Et 30-årslag skulle bli vendepunktet.

Er det noen som virkelig har sjarmert seg inn i det norske folks hjerter denne høsten, så er det Farmen-deltakeren Kåre Skaret Bjøringsøy.

Bonden og anleggsarbeideren fra Smøla på Nordmøre har bydd på seg selv med sin karakteristiske latter, gode humør – og imponert med sine improrap-innslag på Steinsjøen gård.

SELVSKREVET RAP: På Farmen fikk Bjøringsøy vist frem flere talenter. Her rapper han mens Tonje Frigstad spiller gitar. Foto: Alex Iversen/ TV 2

Det er mye som kan få oss til å tenke at Bjøringsøy er en ekte bygdeoriginal. Men Bjøringsøy skiller seg ut i miljøet sitt, på flere måter. Smøla-bonden har nemlig også en lidenskap for dans. Og dansing er ikke noe man holder på med i «skru og mekk»-miljøet.

– Jeg er opptatt av å kunne å få være meg selv, og nå synes kompisene mine at det er tøft at jeg danser, sier 36-åringen, som liker å tråkke utenfor A4-boksen.

– Det er kanskje ikke en vanlig kombinasjon, men hvorfor skal ikke en anleggsarbeider kunne danse like mye som folk i andre miljøer?

Dro på dansekurs i skjul

Det var ikke et vanskelig valg for Bjøringsøy da han skulle velge linje på videregående skole i Kristiansund. Men for Smøla-gutten var det ikke like lett, da han fant ut at han ville begynne på kurs i breakdance etter skoletid.

– Det var et ømt tema at en som gikk «maskin og mekk» (anleggsmaskiner og mekaniske fag, journ.anm. ) hadde interesse for dans. Vi skulle jo ikke drive med dansing. Så jeg fortalte det ikke til noen av vennene mine at jeg gikk på dansekurs.

Bjøringsøy gikk på breakdance-kurs i tre år, og ingen av dem han gikk på skole med visste noe som helst.

GJENGEN I GARASJEN: Bjøringsøy har alltid vært en del av bilmiljøet, og idag synes vennene hans det er kult at han har en lidenskap for dans. Foto: Frank Lervik/ TV 2

– De lurte på hva jeg holdt på med på kveldstid. Jeg diktet opp at jeg jobbet på fabrikken som lå rett ved siden av skolen. Jeg sa jeg måtte tjene meg litt ekstra penger. Men det var jo bare tull, sier bygdegutten, som ville unngå å bli latterliggjort av kompisene.

– Jeg tenkte at dette må jeg aldri si.

Men da Bjøringsøy var nesten ferdig med videregående, og i en kompis sin 30-årsdag, så han en mulighet til å få vist frem det han hadde lært de siste tre årene.

Da klarte han ikke å la dansefoten hvile lenger.

– Etter tre år følte jeg at jeg hadde fått «breakingen» inne, så da det kom på en bra sang, sprang jeg på scenen. Jeg tok over hele showet. Kompisene mine bare sto der og måpte og tenkte bare: «Hva faen er det som skjer nå?!»

Smølas nye dansestjerne imponerte alle bursdagsgjestene. Og plutselig var det tøft å danse.

– Danseshowet mitt slo nok an fordi jeg hadde øvd såpass mye, og jeg eide det jeg gjorde. Hadde jeg fortalt om dansingen første året jeg gikk på kurset, og danset foran dem uten å kunne det ordentlig, hadde de nok tenkt at jeg driter meg ut, mener han.

Bjøringsøy fant ut at det beste er å prøve å være seg selv. Han elsket å danse, og nå ville han vise det frem.

Etter hvert lærte han seg også «roboten» og oppdaget dubstep – som ble den nye favoritt-dansesjangeren.

– Jeg gikk inn for å være «roboten», og så lærte jeg meg blant annet «moonwalk». Og derfra eskalerte det rett og slett. Før kunne jeg også «headspin», men det gikk så hardt utover nakken min.

Dans som ADHD-medisin

Danseentusiasten vil ikke kalle seg noen proffdanser, men dansen har betydd mye. Bjøringsøy har ADHD, og dansingen hjelper han med å takle diagnosen.

– Dansingen er en fin måte å få ut ADHD-energien min på. Jeg pleier ofte å sette på musikk, stille meg opp ut på gulvet og begynne å danse. Jeg har god plass til å danse her på stuegulvet.

Det er ikke bare dansingen Bjøringsøy imponerer med. På både Facebook, Instagram og YouTube legger han ut videosnutter som spiller på humor, fra både verkstedet og gulrotåkeren.

– Jeg legger ut artigheter fordi jeg synes at folk der ute legger ut så mye «synes synd på meg selv»-innlegg på sosiale medier. Derfor tenkte jeg at nå skal jeg gjøre det stikk motsatte. Jeg har veldig tørr humor da, men jeg er ikke redd for å by på meg selv, så jeg bare peiser på.

ELSKER KJØRETØY: Bjøringsøy liker å skru og mekke, og gjerne sette sammen deler fra ulike kjøretøy. Foto: Sara Marie Broen/ TV 2

– Hvor er det du tar inspirasjonen din fra?

– Det kommer rett fra hodet. Plutselig kommer jeg opp med en god idé, og så blir det stille noen dager – og plutselig begynner hodet mitt å drodle igjen. Jeg har jo ADHD, så da sitter man ofte og tenker litt sånn: «...To sauser, tre sauser, fem kuer, en bil, en gård...», forteller den energiske bygdegutten.

Bjøringsøy forteller at han også får inspirasjon fra andres innhold på nett, og han får ofte hjelp av venner til å lage noe eget.

Vil ikke være A4

Det begynner å bli en del år siden dansespiren Bjøringsøy løy om dansekurset for kompisene på videregående. Men selv om han ikke har klart å smitte over danseinteressen til noen av de andre kompisene, ser han hva dansegleden hans har å si for hverdagen og stemningen i gjengen.

– Hvis jeg tar av med dansingen i garasjen, begynner resten av gjengen å danse med. Selv om de ikke kan å danse på samme måte som meg, så danser de på sin måte. De hopper, tar henda i været og blir med på festen, og det er ikke mer som skal til.

Men han har lært guttegjengen å danse stepdans.

– Jeg bryr meg ikke om at folk ikke kan danse, men de blir med på stepdans, og det er jo enkelt fordi man bare bruker beina, forteller Bjøringsøy og legger til:

– Jeg ser at de synes det er gøy når det kommer en bra låt mens vi skrur i garasjen, og så tar vi en to minutters dansepause før vi fortsetter igjen.

Og Bjøringsøy har tydelige tanker om hvorfor han vil spre danseglede, være utradisjonell og bryte med stereotypier.

OPP-NED: Det ble aldri kjedelig på Farmen med Bjøringsøy tilstede. Foto: Alex Iversen/ TV2

– For meg handler det om å komme seg ut av A4-ramma. Hvorfor skal du være A4 og følge regler til punkt og prikke? Jeg har i hvert fall sluttet å skjule ting, bare fordi det ikke passer med det folk forventer.

For gledessprederen er det spesielt én ting som er viktig:

– Det er så viktig å stoppe opp innimellom og tenke at livet skal være artig også. Dans, syng og ha det artig mellom slagene. De to minuttene du danser eller synger har du mye igjen for, i hvert fall i mitt tilfelle.

– Det letter på smilebåndet. Jeg er sikkert Norges mest barnslige 36-åring, men det er fantastisk å se hva lekenhet har å si for folk. Enten er det er en voksen person eller en 8-åring.

– Jeg pleier å si at smil til livet, så smiler livet tilbake. Det er noe med det altså.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.