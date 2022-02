Den dukket opp første gang i 2012 – altså for nesten 10 år siden. Bilen bød den gang på noe helt nytt i elbilsegmentet. Den hadde fem dører, helt grei plass innvendig, et brukbart bagasjerom og ikke minst en anstendig rekkevidde.

Det er Nissan Leaf vi snakker om. Suksessen uteble ikke. Bilen solgte i bøtter og spann og ble kontinuerlig oppgradert underveis. I tillegg ble mange biler også importert som brukte.

Nå går det mer en 70.000 slike biler på norske veier. Og Leaf er fortsatt populær. Ikke minst på bruktbilmarkedet. Det viser tall fra finn.no

Der seiler nemlig Nissan Leaf opp som den elbilen de alle fleste av oss søker på. Foran VW e-Golf og BMW i3.

Mer enn 70.000 Nissan Leaf er solgt i Norge. Bilen er den brukte elbilen vi søker mest etter på finn.no.

Fra 30.000 kroner

Det selges stadig flere brukte elbiler i det norske markedet. Av alle brukte biler som blir solgt på Finn.no, er over 1 prosent elektriske.

– Nissan Leaf er uten tvil Norges mest solgte elbil og det med god margin. Det gjør at den naturligvis også blir attraktiv bruktbil. Videre utmerker den seg i undersøkelser som viser at mer enn 90 prosent av eierne er veldig fornøyde med bilen sin. Det i kombinasjon med en svært lav feilprosent, gjør denne bilen til et trygt og forutsigbart valg, selv om den er brukt.

Det sier Knut Arne Marcussen, som er kommunikasjonsdirektør hos den norske Nissan-importøren.

For øyeblikket ligger det rundt 650 brukte Nissan Leaf til salgs på finn.no i Norge. De billigste får du for rundt 30.000 kroner. Da snakker vi eldre biler, som har gått langt og med noe svekket batteri. Kan man derimot legge 100.000 kroner i en slik bil, kan man få en godt utstyrt 2016-modell som har gått rundt 60.000 kilometer.

Nissan Leaf treffer svært bredt og kan brukes av alle, sier Knut Arne Marcussen hos den norske importøren.

For andre generasjon Leaf, som kom i 2018, må du betale fra rundt 150.000 kroner.

Segler fortsatt godt som ny

Men det er ikke bare på bruktmarkedet bilen er populær. Selv om Leaf begynner å nærme seg 10 år på markedet, selger den fortsatt bra som ny. Da selvfølgelig i andre generasjon.

– Vi er både glade og fornøyde med salget. Særlig med tanke på at det har kommet et vell av nye konkurrenter. En av suksess-faktorene er at Leaf er en bil du kan få omtrent på dagen – i stedet for å måtte vente i lang tid, sier Marcussen videre.

Andre generasjon Nissan Leaf kom i 2018. Den får du nå for rundt 150.000 kroner på bruktmarkedet.

Har en ny el-SUV på gang

Man kan bli eier av helt nye Leaf for rundt 250.000 kroner, da med minste batteripakke.

– Disse bilene kjøpes av alle. Den går på tvers av sosiale lag og både eldre og yngre bilkjøpere er blant kundene. Leaf har lenge vært og vil fortsatt være en viktig bil for Nissan. Både som ny og på bruktmarkedet, avslutter Marcussen.

Senere i år kommer Nissan med nye Ariya. En spennende, elektrisk SUV med god rekkevidde, mulighet for firehjulstrekk, hengerfeste, takstativ og alt det vi nordmenn etterspør. Den vil være i landet i løpet av sommeren.

