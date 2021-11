Martine Halvorsen måtte gjennomføre livsviktig operasjon

Blogger og influenser Martine Halvorsen gjennomførte nylig en operasjon, såkalt konisering, etter at hun fikk påvist celleforandringer i sommer.

Det finnes tre grader av celleforandringer: CIN 1, 2 og 3. Halvorsen forteller at hun selv har grad tre.

– Det blir kategorisert som alvorlige celleforandringer. Mine har vært veldig grove og er veldig grove, forklarer Halvorsen til God kveld Norge.

OPERASJON: Martine Halvorsen måtte operere grunnet grove celleforandringer. Foto: Mariann Habbestad

Kan utvikle seg til livmorhalskreft

Da 23-åringen først fikk beskjeden om sine celleforandringer, ble hun redd og gråt:

– Den første tanken var at dette er knyttet til kreft, sier hun.

Grad tre, eller cin 3, kan nemlig utvikle seg til livmorhalskreft dersom man ikke får behandling, ifølge Norsk Helseinformatikk.

Det var først på selve operasjonsdagen at hun forsto hvor grove celleforandringene hennes var:

– Jeg måtte ha dette inngrepet, for mine forandringer har vært på kanten. Legen sa det var viktig å gjøre noe med det for at det ikke skal bikke over og utvikle seg videre til å bli livmorhalskreft, forklarer influenseren.

Halvorsen oppfordrer derfor alle til å sjekke seg for å unngå at celleforandringer kan utvikle seg og ta knekken på det før det utvikler seg til kreft.

Selv er Halvorsen takknemlig for at celleforandringene ble oppdaget, og at hun fikk hjelp før det er for sent.

– Luktet brent

I forkant av operasjonen var hun veldig nervøs og kaldsvettet.

– Jeg var kvalm i timesvis og helt ute av meg, sier Halvorsen og takker helsepersonellet for jobben de gjorde, og for at de beroliget henne under operasjonen.

Under selve inngrepet, en såkalt konisering, ble en bit av livmorhalstappen som blir svidd av.

– Det rareste med hele opplevelsen var den lukten som kom, for den var jeg ikke forberedt på. Det luktet brent, forklarer hun.

I etterkant av operasjonen har det gått bra med Halvorsen og kroppen føles fin - noe hun ikke hadde turt å håpe på.

Til tross for at inngrepet gikk fint, føler hun seg likevel sliten, blør litt og har smerter som minner om mensensmerter. Men hun er glad for å ha gjennomført koniseringen:

– Nå er det første, store skrittet tatt, sier Halvorsen og fortsetter:

– Jeg er ikke kvitt celleforandringene enda, men forhåpentligvis kan jeg sitte her om et år og være veldig glad for at de er borte.

Kunne vært for sent

I 2019 spilte influenseren inn en podcastepisode sammen med Ida Øye Bjørkvold, som opprettet Instagram-profilen «kreftutenfilter».

Bjørkvold hadde uhelbredelig livmorhalskreft, og intervjuet ble Halvorsens første møte med hva livmorhalskreft og celleforandringer var.

– Hun lærte meg viktigheten av å sjekke seg. Samtidig skal jeg innrømme at jeg aldri hadde trodd at det skulle være nødvendig for meg, forteller 23-åringen.

I oktober døde Bjørkvold som følge av livmorhalskreft - bare 28 år gammel.

Halvorsen tok en celleprøve sammen med flere andre tester fordi hun merket at noe var annerledes med kroppen.

Alle kvinner får tilbud om å sjekke seg for celleforandringer fra fylte 25 år, men Halvorsen sjekket seg allerede som 23-åring.

Celleforandringer og HPV-vaksine Symptomene på livmorhalskreft kan variere fra kvinne til kvinne og avhenger av hvor langt sykdommen har kommet. Blødning fra skjeden etter samleie eller fysisk aktivitet

Blodig, illeluktende utflod

Uregelmessig menstruasjon

Blødning etter at du har passert overgangsalderen og menstruasjonen har stoppet

Smerter i underlivet og/eller i korsryggen Livmorhalskreft på et tidlig stadium gir ofte ingen symptomer, og kan oppdages når det tas celleprøve fra livmorhalsen. Hos mange oppdages sykdommen tidlig, og i slike tilfeller er muligheten for helbredelse god. Symptomene over kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Vårt råd er at dersom symptomene varer i over tre uker, bør du ta kontakt med lege. Viruset HPV (Humant Papillomavirus) øker risikoen for flere kreftformer. HPV-vaksinen kan beskytte mot livmorhalskreft og delvis mot enkelte andre kreftformer. Vaksinen tas med tre sprøyter. De fleste som smittes vet ikke selv at de har hatt en infeksjon, fordi den vanligvis ikke gir symptomer og som regel går over av seg selv. Derfor trenger du ikke være bekymret om du får vite at du er HPV-positiv etter å ha tatt en livmorhalsprøve. Du blir da fulgt ekstra opp, livmorhalsprøven blir undersøkt med flere metoder og du må kanskje ta noen nye prøver. Ut fra det kan legen finne ut om du har celleforandringer i livmorhalsen, og sette i gang eventuell behandling før det utvikler seg til kreft. Kilde: Kreftforeningen

Influenseren tror situasjonen kunne vært en helt annen dersom hun hadde ventet to år med å sjekke seg første gang.

– Dersom jeg hadde ventet, så kanskje det hadde vært for sent, sier Halvorsen.

Hun vet ikke hvor lang tid det har tatt å havne i den situasjonen hun er i nå og vet heller ikke hvor langt det var igjen før legene også kunne ha funnet kreftceller.

– Å gamble med livet

Influenseren forteller at man kan føle seg fin og tenke at det ikke er så viktig å ta en celleprøve, men understreker at det er en prøve man ikke bør utsette.

– Man kan ikke utsette livet. Jeg har også følt meg helt fin, men det har åpenbart vært ekstremt viktig - livsviktig faktisk, understreker hun.

Halvorsen mener helsen er viktig å prioritere, og sier at vi allerede har mistet alt for mange bra damer til livmorhalskreft.

– Jeg føler meg heldig som får gjort noe med det. Det er det ikke alle som får fordi man har utsatt å teste seg for lenge. Det er å gamble med livet, sier hun.

– Jeg følte livet var over – heldigvis er det ikke det. Takk og lov.