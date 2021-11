7500 høns må avlives etter nytt utbrudd av fugleinfluensa

Mattilsynet mistenker et nytt utbrudd av fugleinfluensa blant en ny besetning med verpehøns på Jæren.

Forrige uke innførte Mattilsynet portforbud for fuglebesetninger i 15 kommuner i Rogaland, etter at svært smittsom fugleinfluensa ble oppdaget i et hønsehus på Klepp.

Torsdag forrige uke ble hele besetningen på 7500 fugler avlivet etter at det dagen før ble oppdaget smittsom fugleinfluensa i besetningen.

Fredag fulgte Mattilsynet opp med å innføre portforbud for alle fugler og fjærfe i 15 kommuner i området.

Nå har utbruddet spredd seg til en ny gård, bekrefter Lise Petterson, regiondirektør i region sør og vest hos Mattilsynet, overfor NRK.

– Det er ny mistanke om fugleinfluensa i en kommersiell fjærfebesetning i Klepp i Rogaland. Mistanken er på nabogården til besetning med verpehøns hvor det allerede er påvist fugleinfluensa. Besetningen vil bli avlivet, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Mistanken er basert på at det er oppdaget mange svake og døde fjærfe i besetningen.

– Mattilsynet har båndlagt gården. Dyrene vil bli avlivet og destruert i dag eller i morgen. Vi jobber tett med den berørte bonden, kommunen og næringen, sier regiondirektør Lise Petterson i Mattilsynet.