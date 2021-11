Jentene som mangler

16 år gamle Mawa Sesay er en av ytterst få jenter med minoritetsbakgrunn på våre aldersbestemte landslag. Det er et tydelig svakhetstegn at norsk fotball ikke har klart å få frem flere kvinnelige landslagsspillere med minoritetsbakgrunn. Problemet har vært godt kjent lenge, men fortsatt har man ikke klart å knekke koden.

Mohamed Elyounoussi sa forrige uke at han vil være et forbilde for andre med minoritetsbakgrunn. Han sier det er viktig å se noen som har slått gjennom og vist vei, og han føler et ansvar for å vise at det er mulig å lykkes. Selv syntes han alltid det var stas å se spillere med en bakgrunn han kjente seg igjen i.

Det er lett å forstå hva Southampton-spilleren mener. Eksempelets makt er sterk. Det å se noen som ligner på deg selv, som har samme bakgrunn som deg selv og som kanskje har kjent på noen av de samme utfordringene som du står i kan gjøre det enklere å føle at man hører hjemme i norsk fotball. Det er ofte lettere å identifisere seg med noen du kjenner deg igjen i.

Unge lovende fotballgutter med minoritetsbakgrunn har heldigvis hatt mange gode forbilder som har banet vei. John Carew, Moa Abdellaoue, Joshua King, Omar Elabdellaoui, Alexander Tettey og Moi Elyounoussi er bare noen av spillerne som har satt sitt preg på norsk fotball de siste tiårene. Flere av Norges aller største fotballtalenter har minoritetsbakgrunn. På herresiden, vel og merke.

På kvinnesiden er norsk fotball fortsatt altfor blendahvit. Da Nasra Abdullah debuterte på A-landslaget i 2009 hadde mange et håp om at hun skulle bli den første av mange. Slik ble det ikke. Tolv år senere har vi fortsatt kommet frustrerende kort. Minoritetsjentene glimrer med sitt fravær i norsk kvinnefotball.

Dessverre har fotballjenter med minoritetsbakgrunn fremdeles skremmende få spillere som kan være det forbildet Moi snakker om. Det er få eksempler som kan vise minoritetsjentene at det er verdt å satse på fotballen.

Norges Fotballforbund er fullt klar over at de har en utfordring. De har et samarbeidsprosjekt med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) kalt “Ein inkluderende fotballkvardag” som skal bidra til å inkludere flere barn og unge med innvandrerbakgrunn i fotballen. Klubber og kretser kan søke om midler til konkrete tiltak og prosjekter, og det finnes veiledere som skal hjelpe klubbene i inkluderingsarbeidet. Men selv om det gjøres en god jobb i mange klubber, har man fortsatt en altfor lang vei å gå.

Skal man lykkes med å rekruttere flere minoritetsjenter må det jobbes langsiktig og systematisk på alle nivåer i norsk fotball. Man må våge å tenke nytt, og utfordre måten man har jobbet på i alle år. Man må også innse at det å behandle alle likt, gir dem med det beste utgangspunktet størst sjanse for å lykkes. Og da snakker jeg ikke først og fremst om medfødt fotballtalent.

Det handler minst like mye om støtte hjemmefra, hvem som har økonomisk trygghet til å satse på fotball, hvem som har foreldre som kan kjøre til bortekamper og stille som vakter på cuper og turneringer.

Jeg kjenner fotballtrenere i jentefotballen som kjører og henter spillere med minoritetsbakgrunn før hver bortekamp fordi det er avgjørende for at akkurat de jentene skal komme seg på kamp. Det er den typen ekstra innsats som kan være helt avgjørende for å beholde disse spillerne så lenge som mulig.

Det finnes åpenbart barrierer som hindrer minoritetsjenters deltakelse i fotballen. Disse jentene er sterkt underrepresentert og de aller fleste er enige om at det er et problem. Da må man gjøre alt man kan for å fjerne de barrierene. Man må ha et bevisst forhold til hvordan man kan legge til rette for de jentene som ikke har foreldre som er flasket opp i den norske fotballbevegelsen.

Dette er ikke et arbeid som bare kan overlates til grasrota. De som styrer skuta i norsk fotball må også representere flere deler av den norske befolkningen. Både blant NFFs forbundsstyremedlemmer, ansatte og kretsstyrer er det altfor få med minoritetsbakgrunn. Det er en del av problemet.

Terje Svendsen har ikke de beste forutsetningene for å forstå hvordan det er å være en 15 år gammel minoritetsjente fra Groruddalen. Det er ikke hans feil. Men som norsk fotballs øverste leder er det hans ansvar å sørge for at han har medarbeidere rundt seg som har den kompetansen, de perspektivene og de erfaringene han selv mangler.

Det norske damelandslaget anno 2021 kunne vært hentet rett ut av 80-tallet. Også på aldersbestemte landslag er det svært få jenter med minoritetsbakgrunn. Sannsynligvis finnes det ikke ett enkelt tiltak eller én enkel løsning for å fikse dette. Men et godt sted å starte er å sørge for at NFF er bedre rusta til å forstå de jentene man ønsker å løfte frem.

Skal norsk fotball lykkes med å inkludere flere jenter med minoritetsbakgrunn, må man klare å rekruttere flere trenere, ledere og tillitsvalgte med samme bakgrunn. Om du virkelig lurer på hvor skoen trykker, nytter det ikke å stirre nøye på skoene i butikkvinduet. Du må snakke med de folka som har skoene på føttene hver eneste dag.