Polititeori: DNA avsatt med blodige fingre

STAVANGER (TV 2): Etterforskerne som jobber med Birgitte Tengs-saken, tror at DNA-beviset på hennes strømpebukse kan ha blitt avsatt via siktedes blodige fingre. Nå venter politiet svar på nye DNA-undersøkelser fra utlandet.

Siden begynnelsen av september har en 51 år gammel mann fra Haugalandet sittet varetektsfengslet i Åna fengsel på Jæren.

Han er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (21) i 2000.

Siktelsen bygger i hovedsak på DNA-funn i en blodflekk på Tengs' strømpebukse.

Politiet mener at den aktuelle blodflekken, som ble funnet øverst på strømpebuksas linning, ble avsatt i forbindelse med drapshandlingen.

SIKTET: Mannen fra Haugalandet sitter varetektsfengslet i Åna fengsel på Jæren. Foto: Privat

Ifølge TV 2s opplysninger jobber de nærmere bestemt ut fra en hypotese om at offeret først ble utsatt for grov vold, før DNA-et havnet på strømpebuksa via siktede som da kan ha hatt blod fra Tengs på fingrene.

– Politiet jobber med flere hypoteser i saken. Jeg vil ikke gå inn på hvilke konkrete hypoteser vi har og hvordan vi vurderer disse, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til TV 2.

Dansk ekspertise

DNA-et som er funnet, danner ikke en fullverdig DNA-profil, men er et såkalt y-kromosom.

Beviset sammenholdes med mannens straffehistorikk og manglende alibi den natten da Tengs ble drept.

Etter pågripelsen har politiet fått hjelp fra ekspertise i Danmark til å gjøre nærmere undersøkelser av dette y-kromosomet. Den danske DNA-eksperten har påvist en mutasjon som gjør at politiet nå mener siktedes mannlige slektninger kan utelukkes.

Samtidig har politiet besluttet å gjøre nye DNA-undersøkelser i saken.

TV 2 får opplyst at disse undersøkelsene dreier seg om ytterligere analyser av strømpebuksa, hvor det har blitt klippet ut seks biter fra plagget og plassert i reagensrør.

TAUS OM DETALJER: Politiadvokat Fredrik Martin Soma ønsker ikke å gå i detalj på hvilke undersøkelser de gjør eller hvilke svar de har fått. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Slik TV 2 forstår det, er disse prøvene nå gjenstand for undersøkelser hos eksperter i Nederland. Det er ikke avklart hvor lang tid det vil ta før de nye analysene er ferdige.

– Vi har hele tiden vært åpne om at vi i tiden etter pågripelsen har jobbet videre med DNA-spor i saken, og dette arbeidet pågår fremdeles. Vi kommer ikke til å kommentere undersøkelsene eller resultatene av disse, sier politiadvokat Soma.

Langvarig etterforskning

51-åringens forsvarer, advokat Stian Kristensen, jobber nå med å knytte til seg ekspertise som skal bidra til å kvalitetssjekke resultatene av DNA-undersøkelsene.

VIKTIG SPOR: Øverst, like ved linningen, på strømpebuksa til Birgitte Tengs finnes sporet som kan felle siktede. Foto: Politiet

Han ønsker ikke å kommentere opplysningene om politiets teori om hvordan sporet kan ha havnet på strømpebuksa.

– Jeg kan bekrefte at politiet har sendt nye prøver til undersøkelse. Utover det har jeg ingen kommentar, sier advokaten til TV 2.

Politiet mener at bevisbildet mot siktede er sterkt, men de varsler samtidig at etterforskningen kommer til å vedvare i lang tid fremover.

– Vi får fortløpende svar på prøver, men vi ønsker ikke å si mer om resultatene, sier politiadvokat Soma.

– Vanskelig situasjon

Siktede har hele tiden nektet straffskyld. Nylig ble han varetektsfengslet i ytterligere 12 uker.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen representerer den siktede mannen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Vår klient opplever situasjonen som vanskelig, all den tid han hevder å være uskyldig, noe han har stått fast ved i alle år. Samtidig er han godt ivaretatt i fengselet. Dette ønsker han å formidle ut, sier forsvarer Kristensen.

Advokatene er opptatt av å belyse faren for at DNA-sporet på strømpebuksa kan ha blitt avsatt som følge av forurensing. Kristensen bekrefter at de er i dialog med ekspertise innen DNA.

– Vi gjør det vi kan for å finne nødvendig kunnskap og ekspertise, sier han.