TV 2 erfarer: Signert for dansk storklubb

Etter det TV 2 erfarer forlater landslagskomet Simen Holand Pettersen Elverum til fordel for danske Skjern.

Etter det TV 2 kjenner til har det tidligere kommet tilbud fra både Danmark og Frankrike.

Nå kan TV 2 erfare at bakspilleren har signert for Skjern fra sommeren 2022.

Den danske klubben ligger nå på fjerdeplass i HTH-ligaen med 13 poeng på ti kamper. Bjarte Myrhol spilte flere år i Skjern før han la opp etter OL i Tokyo og Eivind Tangen er i klubben nå.

Holand Pettersens kontrakt med Elverum løper ut sommeren 2022 og klubben fra Innlandet ga han et tilbud om forlengelse.

– Jeg trives veldig godt i Elverum så skal ikke se bort i fra at det blir det, men det er veldig fristende å prøve noe annet også. Det er noe jeg må tenke på. Jeg må finne ut hva som er riktig for meg, fortalte Holand Pettersen til TV 2 forrige uke før NM-semifinalen mot Drammen.

23-åringen kom til Elverum fra Sandefjord i 2018 og har også fått tillit i Christian Berges landslagstropp.

I Gjensidige Cup i Trondheim mot Danmark, Nederland og Frankrike fikk han godt med spilletid og skryt av landslagssjefen.

– Han har fått mindre spilletid enn kollega Eric Johansson i Elverum, så et klubbskifte kan være lurt for den videre utviklingen hans. Han var fantastisk i kampen mot Nederland og han blir etter all sannsynlighet å se i mesterskapet i januar, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Elverum har hatt en meget god start på årets Champions League-sesong. De står med seks poeng på åtte kamper. Holand Pettersen står med 18 scoringer hittil denne sesongen.

Onsdag møter de tabellener Montpellier HB i Terningen Arena.

TV 2 har vært i kontakt med Simen Holand Pettersen, men han ønsker ikke å kommentere saken.