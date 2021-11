Fotballanalytiker lettere sjokkert over tidligere Solskjær-elevs uttalelser om Uniteds spillestil

Først vant Liverpool 5-0 på Old Trafford. Så kom byrival Manchester City på besøk og vant 2-0.

Se hvordan Manchester City smadret Manchester United øverst!

I begge kampene var Manchester United fullstendig sjanseløse. Jürgen Klopps Liverpool og Pep Guardiolas Manchester City fikk omtrent gjøre som de ville mot et Manchester United-lag som ikke hang sammen verken defensivt eller offensivt.

SOLSKJÆR-ELEV: Joshua Gatt spilte for Molde fra 2011 til 2016. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove

I etterkant har Ole Gunnar Solskjær måtte tåle massiv kritikk for det både fans, presse og fotballeksperter mener er en manglende spillestil og samhandling mellom spillerne.

Tidligere Solskjær-elev i Molde, Joshua Gatt, har imidlertid i et lengre intervju med lokalavisen Manchester Evening News forsvart nordmannens spillestil. Han er ikke enig i påstandene om at laget mangler identitet og en tydelig spillestil.

– Mange sier at laget mangler identitet og slike ting, men jeg mener at den retningen Solskjær vil ha laget, er å spille på samme måte som Liverpool og Manchester City. De tre i angrepet ønsker han skal få angripe med full frihet, og skape en blokkering bak, sier Gatt til Manchester Evening News.

Han er heller ikke enig i påstandene om at Ole Gunnar Solskjær mangler en stabilisator på midtbanen.

– Alle sier at laget trenger en slik spiller, men jeg tror Ole allerede vet at han har den spilleren i laget i Scott McTominay. De fleste ville ikke hatt den tålmodigheten til å se ham bli den spilleren, men Ole er akkurat den type manageren som har akkurat det, konkluderer amerikaneren Gatt, som spilte for Molde fra 2011 til 2016.

– Direkte feil

Fotballanalytiker og sportsidrektør på NTG-U, Øyvind Eide, blir nærmest litt sjokkert over den tidligere Solskjær-elevens uttalelser om Manchester Uniteds spillestil.

– Dette er direkte feil. Liverpool har ikke tre spillere i front som har frihet til å gjøre hva de vil. Salah presterer blant annet så bra som han gjør fordi det er tydelig roller, med tydelig oppgaver, som gjør at han kan legge alle sine egenskaper og ferdigheter inn i utførelsen av disse. Pep har jo vært kjent for tydelighet i spillestil, der han også tilpasser seg til motspillet, som vi så ganske klart i klubbene han har vært i med Barcelona, Bayern München og nå Manchester City. Og eksemplifisert med Citys siste kamp mot nettopp Manchester United, påpeker han.

FOTBALLANALYTIKER: Øyvind Eide. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Eide er også uenig i påstandene om Solskjærs Manchester United fremstår som et lag uten identitet.

– Når det er sagt så er jeg heller ikke enig i at United mangler en identitet. De har til nå stått for aggressivt og svært kompakt høyt press, kombinert med forrykende kontringsspill. I etablert angrep så har de spilt med mye frihet på angrepets siste tredjedel. Der kantene ofte kommer inn, og backene kommer høyt. Her skiller det mest slik jeg ser det, fra de andre topplagene. Den siste tids formsvikt gjør at laget ikke ser slik ut akkurat nå, men dette er identiteten Solskjær har bygget, konstaterer fotballanalytikeren.

Etter å ha blitt ydmyket mot Liverpool la Solskjær om til en 5-3-2-formasjon i oppgjøret mot Tottenham. Det ble en suksess, for laget vant 3-0.

Men mot Manchester City fikk rødtrøyene fra Old Trafford det ikke til å stemme i 5-3-2-formasjonen.

Klare forventninger

Eide er spent på hvordan Manchester United vil fremstå i oppgjøret mot Watford. Den tidligere topptreneren har store forventninger til hvordan United-laget bør fremstå.

– Jeg forventer at Solskjær har forenklet og tydeliggjort det offensive og defensive. De må starte med det grunnleggende; korte avstander og aggressivitet defensivt, samtidighet og vilje til bevegelser offensivt. Vi bør se tilsvarende intensitet i laget som hos et skadet rovdyr, det må vises hvor viktig denne kampen er, slår Eide fast.

De svake resultatene den siste tiden har ført til at presset på Ole Gunnar Solskjær har økt betydelig de siste ukene. Engelske aviser spekulerer i at nordmannen sitter alt annet enn trygt i trenerstolen på Old Trafford.

Den anerkjente avisen The Times meldte nylig at United-ledelsen jobber i korridorene med å overtale Zinedine Zidane til å ta jobben som Solskjærs erstatter. Brendan Rodgers og Erik ten Hag er sammen med Zidane navnene som dukker oftes opp når avisene spekulerer i hvem som kan komme inn dersom Solskjær må ut dørene på Old Trafford.

Eide er usikker på hvor mye han skal legge i ryktene, men understreker at han selvsagt ikke håper at Solskjær får sparken.

– Det er alltid vanskelig å si. Vi har sett både at klubber har en ny trener klar, som nærmest møter den gamle i døra når han får sparken. Og vi ser svært dårlige planer, der treneren får sparken, og de ikke får ansatt en god nok trener, og havner i en slags negativ spiral. Jeg tror uansett det viktige er at de tar seg tid til å enten backe Solskjær med all den støtten og hjelpen han trenger. Eller at de tar seg tid til å kvalitetssikre ny trener. Og da kan disse navnene som nevnes her være høyaktuelle, og være meget gode kandidater, mener Eide, før han slår fast:

– Men jeg både håper, og ønsker selv at Solskjær får fortsette, selv om han er definitivt under et sterkt press om dagen, understreker han.

Det tøffe kampprogrammet ikke over

Oppgjøret mot Watford blir viktig av flere grunner for Solskjær om den norske treneren skal makte å dempe litt av presset og frykten for å få sparken.

For det tøffe kampprogrammet er langt fra over for Manchester United. Etter kampen mot Watford venter oppgjør mot formsterke Chelsea og Arsenal i Premier League, samt skjebnekamp borte mot spanske Villareal i Champions League.

UNDER PRESS: Ole Gunnar Solskjær. Foto: Martin Rickett

Dersom Solskjær og Manchester United kommer seg helskinnet fra de neste to ukene venter en på papiret billigere reise frem til nyttår med kamper mot Crystal Palace, Norwich, Brentford, Brighton, Newcastle og Burnley.

Derfor tror Eide at ledelsen på Old Trafford ikke vil foreta seg noe med tanke på et managerskifte umiddelbart.

– Jeg tror situasjonen 8. desember vil avgjøre. Da er det spilt siste kamp i Champions League, og det er spilt fire kamper til i Premier League. Avansement i Champions League og avstand til topp fire i Premier League vil si noe om retningen videre. Er de videre i Champions League og er inne i topp fire så sitter han gjennom jula. Om de ligger fire til åtte poeng bak topp fire, så tror jeg det sitter en annen manager i stolen på Old Trafford 1.1.2022, sier han.

– Dersom Solskjær får fortsette ut sesongen, hva vil til slutt være en «godkjent» sesong for Uniteds del denne sesongen, slik du ser det?

– Tatt situasjonen i betraktning, så er topp fire og kvartfinale i Champions League godkjent. Men om vi ser fra sesongstart med det utgangspunktet United hadde fra i fjor, med spillerkjøp i sommer, så hadde jeg forventet at avstanden til City hadde blitt mindre. Jeg tror ikke de hadde vært gode nok for seriegull til slutt, men burde kunne gitt de kamp helt inn. Men slik er ikke situasjonen nå, poengterer fotballanalytikeren.