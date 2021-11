Tolv år uten minoritetskvinner på A-landslaget: – Hadde vært en stor inspirasjon

16-åringen er blant de aller yngste på et veldig ungt damelag i Strømsgodset, som nylig rykket opp fra 4. til 3. divisjon i sin første sesong.

Sesay har også fått muligheten til å prøve seg på J16-landslaget til Norge. Seks kamper og to scoringer har hun notert seg for der i høst.

– Det er egentlig litt sånn «wow!» sier Mawa og gestikulerer med armene når hun snakker om følelsen av å spille med det norske flagget på brystet.

– Du spiller og representerer landet du bor i, fortsetter hun stolt.

Men 16-åringen fra Fjell utenfor Drammen er bare én av veldig få jenter med minoritetsbakgrunn på ungdomslandslagene i fotball.

Ser man på de siste uttakene gjort av NFF til u-landslagene på jentesiden, er det kun U23-landslagets Celin Bizet Ildhushøy (PSG) og Joshualyn Favour Reeves (Øvrevoll/Hosle) av spillere med minoritetsbakgrunn i tillegg til Sesay på J16.

– Det er jo hardt arbeid som må til. Det må legges ned først, men det kan også være at de med minoritetsbakgrunn som også spiller fotball, ikke har fått de samme mulighetene som jeg har, sier Sesay.

Hun takker foreldrene for at de alltid støtter henne og gjør det mulig for henne å satse på det hun elsker. De er forbildene hennes, sier hun.

Men forbilder på det norske A-landslaget for kvinner har det vært få av for Mawa og mange andre.

12 år siden sist



I forrige uke snakket herrelandslagets Mohamed «Moi» Elyounoussi med TV 2 om at han føler en stolthet og et ansvar for å være et forbilde for andre med minoritetsbakgrunn som drømmer om å spille for Norge.

– Det betyr veldig mye. Vi er et flerkulturelt land. Det betyr veldig mye for minoritetene i Norge at det er mulig uansett hva du heter, hvordan du ser ut, hvilken bakgrunn du har eller hvor du kommer fra. Det er viktig å ha noen som du ser, som har slått gjennom og har gjort det, sa «Moi» til TV 2.

Sammen med fetteren Tarik Elyounoussi og spillere som Joshua King, Haitam Aleesami og Omar Elabdellaoui, har herrelandslaget fått frem en rekke spillere med ulike bakgrunner på A-landslaget.

Nasra Abdullah er den eneste kvinnen med minoritetsbakgrunn som har spilt for Norges A-landslag. Foto: Gorm Kallestad

På kvinnesiden er bildet svært annerledes. Kun én kvinne med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn har noensinne spilt for det norske landslaget: Nasra Abdullah fikk én landskamp i januar 2009.

– Det hadde vært en stor inspirasjon hvis det hadde vært flere med minoritetsbakgrunn på landslaget. For de små og store som har en drøm om å bli fotballspillere eller spille på det norske landslaget, sier Sesay.

– Jeg gjetter at du drømmer om å spille på A-landslaget du også?

– Det gjør jeg, sier 16-åringen med et stort smil.