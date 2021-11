Hockeyprofilen om sitt nye liv: – Du kan ikke forestille deg

Etter et helt liv med ishockey som hovedfokus, er det nå noe annet som er enda viktigere for Stavanger Oilers-profil Tommy Kristiansen.

Tommy Kristiansen har provosert og begeistret det norske hockeypublikum i over 15 år. Han er blant landets største hockeyprofiler.

32-åringen har en tøff spillestil på isen og av isen fyrer han gjerne opp for skape blest rundt ligaen. Det har gjort at alle som følger norsk hockey mener noe om ham.

Tirsdag ble det offentlig kjent at Kristiansen har signert en ny kontrakt med Stavanger Oilers. Det er en toårsavtale. Han er blitt glad i Stavanger-klubben.

For Kristiansen har det meste i livet handlet om hockey. Når han er ferdig i ishallen trenger han kun å tusle over parkeringsplassen for å komme hjem til familien.

Siden i vår har det vært ei til å komme hjem til.

FAMILIENS NYESTE: Ylva sitt humør gikk opp og ned under sitt første intervju. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

– Har endret meg

– Du har hørt mye om hvordan det er å bli pappa, men du kan ikke forestille deg det. Alt det andre blir ikke så viktig lenger, sier Kristiansen hjemme i Stavanger med datteren Ylva lekende på gulvet ved siden av.

Han merker godt at det å bli pappa har endret han.

– Nå er hun hundre prosent fokus. Jeg har kanskje blitt litt mykere, men samtidig har jeg en jobb å gjøre på hockeybanen. Det er en fin balansegang der, sier han med et smill.

– Har du blitt en mykere mann på isen også?

– Absolutt ikke. Jeg må være Tommy Kristiansen på godt og vondt. Jeg får være myk hjemme mot venner og familie, så får jeg være litt tøffere på isen, svarer Oilers-spilleren.

DE VIKTIGSTE: Tommy Kristiansen har nå Ylva og Charlotte øverst på prioriteringslisten. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

Ikke mer sutring

– Han har blitt mykere her hjemme. Etter treninger kommer han raskere hjem igjen for å være med henne, sier samboeren Charlotte.

– Gjenspeiler det vi ser av han på isen hva du ser her hjemme?

– Nei, det føler jeg ikke. Han er nok litt tøffere på isen enn han er hjemme, svarer hun med et smil.

Kristiansen omtaler seg selv som en "fryktelig dårlig taper". Etter at Ylva kom til verden har han taklet tap på en bedre måte.

– Hvis laget har tapt og jeg føler at jeg har spilt dårlig, så har det gått veldig innpå meg og jeg har gjerne gått noen dager og sutret. Nå går ikke det lenger. Får jeg et lite smil av henne når jeg kommer hjem så smelter jeg. Da er mye glemt. Hun og Charlotte betyr mest, så får hockeyen komme på en fin andreplass, sier han.

Planer etter karrieren

Kristiansen og samboeren har en avtale som nok mange mener hockeyspilleren kommer best ut av.

Det er nemlig hun som tar seg av Ylva hver natt, mot at han har ansvaret et par timer hver morgen.

– Jeg skal ikke skryte på meg at jeg har altfor mange våkne netter. Det er bare å ta av seg hatten for den jobben hun gjør, sier han.

Før han signerte ny kontrakt med Oilers, flørtet sarpingen med andre klubber og åpnet for en retur til Østlandet. Nå blir han i Stavanger i minst to år til, men når karrieren en dag er over tror han at familien pakker flyttelasset og drar hjem til Østlandet.

Kristiansen har begynt å legge planer for hva han da skal jobbe med.

– Jeg har tenkt på det å starte et taktekkerfirma. Det er også en drøm å åpne et treningssenter i Sarpsborg - hvor jeg kan hjelpe unge, håpefulle til å nå sine mål. Jeg tror at jeg er ferdig med hockey når jeg legger skøytene på hylla, sier han, før han åpner for å trene datteren eller andre yngre lag, og smiler av egne uttalelser om at han da trolig er ferdig med hockeyen.

HAR DRØMMER: Tommy Kristiansen håper at datteren Ylva går i hans fotspor. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

– Pappas drøm

Hockeyspilleren hevder å kunne se at datteren lar seg fascinere når hun er i hallen og ser Oilers spille, selv om hun ikke kjenner igjen han på isen.

Kristiansen har en drøm om at også Ylva vil finne glede med å gå på skøyter.

– Med en gang hun klarer å gå skal hun få noen skøyter av meg og prøve ishockey. Jeg håper selvsagt at hun vil spille hockey, og vokser opp i hockeymiljøet. Hun skal selvfølgelig introduseres for andre idretter også, men pappas drøm er at hun skal være med meg og spille hockey, sier han.