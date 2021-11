Anne Line (51) ønsket å avlive påkjørt rådyrkalv – ble opprørt av politiets svar

Anne Line Broen (51) og ektemannen var lørdag ettermiddag på vei hjem fra en kollega.

De kjører langs riksvei 325 mot Tomsbakken i Tønsberg da de forstår at noe har hendt.

– Det skjer noe kaotisk, og alle bilene stopper plutselig. Så ser vi at det ligger noe i veibanen, sier Broen til TV 2, og forteller det var mørkt ute, men at veien var opplyst.

Fører stakk av etter påkjørsel

Hun går ut av bilen og ser en liten rådyrkalv som ligger og spreller. Broen tipper kalven veier mellom 12 og 15 kilo.

Føreren som kjørte på rådyret har stukket av.

Anne Line Broen ønsket å avlive kalven som var hardt skadd. Foto: Privat

– Kalven kaver noe fryktelig, og holder på en stund, før den legger seg ned og later som om den er død. Men, jeg ser at den har hurtig pust.

Broen tar opp mobiltelefonen og skriver «viltnemnda Tønsberg» i søkefeltet. Hun trykker på en lenke som fører til Tønsberg kommunes hjemmeside, og scroller nedover.

Saken ble først omtalt i Tønsberg blad.

Omtrent nederst på siden står det «Melde om skadet/påkjørt vilt», etterfulgt av et telefonnummer til viltettersøksgruppa i Tønsberg.

– Jeg ringer det oppgitte nummeret, men det er stengt. Jeg blir henvist til viltnemda i Oslo. Da får jeg masse tastevalg og spørsmål. Mange alternativer. Det surret må ha tatt meg ti minutter.

Får ikke lov til å avlive

Broen bestemmer seg for å legge på, og heller ringe politiet for å få litt fortgang. Hun slår nummeret klokken 16:57.

– Jeg sa at jeg jobber som sykepleier, og at mannen min er kirurg, og lurte på om vi kunne avlive det stakkars dyret raskt. Få en slutt på lidelsen, for det var helt forferdelig å se på.

Politiet svarer at de ikke får lov til å avlive rådyrkalven. Det eneste de kan få lov til å gjøre, er å dra dyret ut av veibanen.

– Det ville vi ikke gjøre. Dyret led nok der det lå, om ikke vi skulle begynt å dra i det og slepe det over asfalten i tillegg, sier hun, og fortsetter;

– Jeg spurte gjentatte ganger: «Skal vi bare stå her og se på at dyret lider?» Politimannen gjentok seg selv og sa at det var politiets oppgave å kontakte viltnemnda.

– Alle ville hjelpe til

Broen og ektemannen får beskjed om at de bare kan kjøre videre. De får ikke gjort stort mer enn å følge politiets anmodning.

– Det hadde dannet seg en kø, men det var godt å se at alle var like opprørte. Mange sto i telefonen og ville hjelpe til.

Resten av kvelden tenker Broen på den lille kalven som lå langs veien. Hun forteller til TV 2 at det ikke var noe synlig blod, og derfor trolig en indre blødning.

– Hvor lenge lå den der, før den ble avlivet? Hadde man fått tilgivelse hvis man avlivet dyret før man ringte politiet? Jeg ville egentlig bli igjen på stedet for å se hvor lang tid det tok.

Broen undrer seg også over hvorfor det ikke står klart og tydelig at man alltid skal kontakte politiet – og ikke viltnemnda.

– Ring alltid politiet først

Gunnar Håkenrud i viltnemnda Tønsberg sier til TV 2 at man må ta kontakt med politiet først – uansett om dyret lever eller er dødt.

– Når skal man da kontakte viltnemnda?

– Det er når det ikke er skader fra trafikk. For eksempel hvis man observerer noe. Men, det beste er å ringe politiet uansett – og så ringer de oss.

Håkenrud forteller at politiet selv ikke har lov til å avlive dyr.

– Man må ha gått en hel del kurs for å ha lov til å ta livet av et dyr. Generelt må man ha mange kurs for å kunne jobbe langs veien, og ha en godkjent ettersøkshund, i tilfelle man må spore opp dyret. Det er et krav, forklarer han.

Han synes det er merkelig at Broen ikke ble besvart da hun ringte viltnemnda i Tønsberg lørdag ettermiddag.

– Hver av oss er på vakt i én uke hver, og da skal vi være tilgjengelig per telefon døgnet rundt. Selv gikk jeg på vakt mandag denne uken, sier han.

Politiet selv skal varsle viltnemda

Kari Nærum, etterforsker i dyrekrimgruppa i Sør-Øst politidistrikt, sier til TV 2 at man skal varsle politiet eller eier av dyret hvis det er snakk om storvilt og dyr fra dyrehold.

– Hva gjør politiet videre ved slike henvendelser?

– Varsler viltnemnda ved påkjørsel av storvilt, sier Nærum.

På spørsmål om hvorfor enkeltpersoner ikke har lov til å gjøre slutt på lidelsen, viser Nærum til paragraf 4 i dyrevelferdsloven.

Et punkt i paragrafen sier at storvilt ikke skal avlives av enkeltpersoner dersom politiet blir kontaktet i rimelig tid:

«Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.»

TV 2 stiller spørsmål om hvor lenge rådyret lå i veien før viltnemnda kom, noe Nærum sier hun ikke kan svare på da hun ikke kjenner til detaljene i saken.

– Hvorfor skal man kontakte politiet først, når de selv ikke har lov til å avlive et dyr?

– Politiet skal varsles fordi politiet har oversikt over hvem som har vakt i viltnemnda i de forskjellige kommunene til enhver tid.

– Kan være straffbart

Nærum sier at personer som kjører på dyr uten å melde i fra, kan bli straffet etter vegtrafikklovens paragraf 12.

– Hva skjer dersom en enkeltperson tar livet av et skadet dyr, og deretter kontakter politiet? Er dette straffbart?

– Ja, det kan være straffbart hvis avlivningen har skjedd på en måte som påfører dyret unødig smerte og lidelse, for eksempel ved at man kjører over en katt uten at den dør, sier Nærum, og viser til dyrevelferdslovens paragraf 3 og 4.