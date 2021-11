Oslo-juletre felt – skal sendes til London

Hvert år gir Oslo kommune et juletre i gave til London by. Årets grantre fra Østmarka er felt og skal nå fraktes til Trafalgar Square.

– Treet er et symbol på at vi trenger hverandre og må være der for hverandre. Gaven til Londons innbyggere er valgt ut og gitt med mye kjærlighet og mye omtanke. Jeg håper den blir tatt imot som et symbol på vennskap, solidaritet, håp og fred, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) i en pressemelding.

Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

Treet skal nå fraktes til London, hvor det skal tennes på Trafalgar Square torsdag 2. desember.

Tradisjonen med norsk julegran til London ble etablert i 1947 som takk til det britiske folk for hjelp til Norge under krigen. Hvert år siden har en høyreist gran blitt hogd i Oslos skoger rundt midten av november og skipet over Nordsjøen.

