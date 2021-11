Sporløst forsvunnet etter overgrepsanklager: – Det er sjokkerende

Kinesiske Peng Shuai anklaget tidligere visestatsminister i Kina, Zhang Gaoli, for seksuelle overgrep. Nå har ingen hørt fra henne på nesten to uker.

Peng kom med anklagene i et innlegg på det kinesiske sosiale mediet, Weibo. Et innlegg som ble slettet kort tid etter publisering.

Nå har leder og administrerende direktør i Women's Tennis Association (WTA), Steve Simon, bedt om en «full, rettferdig og gjennomsiktig» etterforskning av den kinesiske regjeringen.

– Peng Shuai, og alle kvinner, fortjener å bli hørt, ikke sensurert, sa han.

– Jeg fikk panikk og var redd

I innlegget stod det at hun og Zhang hadde et av-og-på utenom ekteskapelig forhold over flere år, som han prøvde å holde hemmelig.

Peng skrev videre at han stoppet å kontakte henne etter at han steg i gradene i det kinesiske kommunistpartiet og at han på et tidspunkt var redd for at hun skulle ta opp møtene deres, ifølge The Guardian.

– Den ettermiddagen ga jeg aldri samtykke og gråt hele tiden, skrev hun i innlegget om en dag for rundt tre år siden.

Peng skal ha blitt invitert på middag hos Zhang og kona. Etter middagen skal Zhang ha voldtatt henne mens kona holdt vakt.

Tennisverden sjokkert

Nyheten om forsvinningen har ikke gått ubemerket hen i tennisverden.

– Jeg har ikke mye informasjon om det. Jeg hørte om det for en uke siden, og synes det er sjokkerende at hun har forsvunnet. Det er ikke så mye mer å si enn at jeg håper hun er ok og at det er forferdelig, sa verdensener Novak Djokovic på pressekonferansen etter åpningskampen i ATP Finals mot Casper Ruud.

Også amerikanske Chris Evert, som har vært rangert som verdens beste fem ganger, har kjent Peng lenge og er rystet.

– Disse anklagene er veldig urovekkende. Vi burde alle være bekymret. Dette er seriøst; hvor er hun? Er hun trygg? All informasjon vil bli satt pris på, skrev hun på Twitter i helgen.

Tidligere tennisspiller og forkjemper for kvinners rettigheter, Billie Jean King, er også bekymret.

– Håper at Peng Shuai blir funnet i trygghet og at anklagene hennes blir fullstendig etterforsket, skrev hun på Twitter.