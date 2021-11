I kveld er det skjebnekamp i fotball for Norge. Vi møter Nederland i Rotterdam. Og alt annet enn seier betyr sannsynligvis at vi (igjen) kan glemme å komme til et VM-sluttspill.

Men hvem er det egentlig vi møter? Jo, Nederland har vært en fotball-storhet i mange, mange år. Listen over berømte spiller og gode trenere er lang. Men én ting er motstanderen vår i kveld ganske så dårlig på.

For der naboland som Tyskland og Frankrike har lange og sterke tradisjoner med å bygge biler, har Nederland egentlig bare hatt ett bilmerke vi med litt godvilje kan kalle en volumprodusent av biler: Nemlig DAF.

Like fort bakover som framover

Har du ikke hørt om dem? Hvis du er noe særlig under 50 år er ikke det så veldig rart, egentlig.

DAF (van Doorne's Automobiel Fabrieken) laget sin første bil i 1958. Men de fikk litt problemer da de kom til girkassen. Hva som skjedde, spriker litt. Men løsningen deres ble en automatisk kløtsj, der kraften ble overført til drivhjulene av noen reimer på forskyvbare, koniske reimhjul. Det skulle vise seg å være en veldig lite smart løsning...

Variomatic kalte de systemet – som ikke virket når det var motbakke og regnvær. Bilene ble etter hvert mest kjent for at de gikk like fort baklengs som framover.

Denne Teslaen skal faktisk bygges i Nederland

Ekstralys og fartsstriper - men det hjalp nok ikke så veldig på ytelsene...

Prakket det på Volvo

I seg selv naturligvis en god fun fact og noe mange eiere hadde mye moro med å teste ut. Men den praktiske bruksverdien kan vel uansett ikke kalles veldig stor...

DAF-ene var små, snåle og enkle – ja, så enkle at en tom skoeske ble avansert i forhold! Bilene hadde attpåtil betegnelser som minnet om vinnernumrene i kakelotteriet til Fåberg Skolemusikk. Der vant man på lodd som sluttet på 33, 66 og slikt. .

I 1975 ga nederlenderne opp og fikk prakket restene på Volvo. Men det tok ikke veldig lang tid før også Volvo skjønte at dette ikke var noe du kunne få reddet i land. De la ned hele greia i 1978, etter å ha produsert ca 105.000 eksemplarer av DAF-kloningen de kalte Volvo 66.

Plutselig kom bremselysene på – så smalt det!

Ut på tur – og stemningen i den lille bilen er tydeligvis svært god.

Trange og smale nisjer

Volvo fortsatte å produsere biler i Nederland flere år etter dette, før de trakk seg ut. Også Mitsubishi har hatt bilproduksjon i landet, nå er det Mini som holder til her.

Lokale bilmerker som Spyker og Donkervoort har også forsøkt seg, men her snakker vi nisjer så trange og smale at knapt noen ut over de mest hardbarka entusiastene har hørt om dem.

Så noen imponerende bilnasjon er altså vår motstander i den siste gruppespillkampen ikke. Hjelper det i kveld? Kanskje ikke, men her får vi ta med oss alt som kan brukes til noe positivt!

Fly hjem fra Nederland? Nei, ikke hvis jeg kan kjøre bil!

Video: Det var den gangen en Opel var verdens raskeste