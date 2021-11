Har dekket 160 Grand Slams - overrasket over Ruud-utvikling

Den italienske 72-åringen lever og ånder for tennis-idretten. Gjennom en årrekke har han enten drevet med aktiv tennis selv eller så har han dekket idretten for forskjellige medier.

I disse dager er Scanagatta redaktør og eier for UBI Tennis som ifølge han selv har over seks millioner unike brukere årlig, med rundt hundre ansatte.

Scanagatta selv har nå i en alder av 72 en solid CV som tennis-journalist. Han har dekket 160 Grand Slams, har dekket 48 Wimbledon-turneringer på rad, hvor han for øvrig husker hver eneste finalekamp med resultater.

– Jeg er gammel. Av og til husker jeg ikke ansikter, men jeg har et skarpt hodet når det kommer til tennis. Som spiller var jeg på greit nivå. Jeg spilte college-tennis i USA hvor jeg blant annet ble nasjonal mester. Jeg var en vesentlig bedre double-spiller en single, og en av mine beste makkere var faktisk den norske tennis-spilleren Erik Ulleberg, sier Scanagatta til TV 2.

Tett på stjernene

Gjennom sin lange fartstid i tennismiljøet har han opparbeidet seg et solid navn hos både journalister og spillere. Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic er for eksempel tre spillere han har god kontakt med etter å ha sett de siden de var tenåringer.

Når det kommer til tennis i Norden er han klar på at både svenskene og danskene har bedre tradisjoner enn Norge. Også der har den italienske journalisten hatt gode kontakter gjennom årene. Han husker blant annet godt at han danset med Björn Borg på et diskotek da han dekket en turnering.

I møtet med TV 2 er det flere anerkjente journalister som også kommer og hilser på Scanagatta. I sekken har han også to capser med hver sin signatur på hvor den ene er signert av Djokovic mens den andre er signert av Nadal.

Roser Ruud

Han beskriver Casper Ruud som er hardtarbeidende og seriøs utøver. Han husker særlig godt Ruuds tidligere kamper mot italienske Matteo Berrettini og la da særlig merke til hvor god Ruud var på grus. Det var noe han fikk bekreftet da Ruud vant tre turneringer på rad i sommer.

– Jeg ble imidlertid overrasket over hvor godt han spilte på hardcourt. Det er også tydelig at han har tatt store steg på serven sin. Tidligere var det enklere for motstanderne og håndtere servene til Ruud, men jeg er overrasket over stegene han har tatt der. Nå kommer jo både førsteserver og andreserver i 200 kilometer i timen.

Scanagatta er særlig imponert over andreservene til Ruud. At 22-åringen fra Snarøya har tatt steg der er noe den italienske journalisten mener gir grunnlag for håp om at progresjonen bare fortsetter i riktig retning.

– Man måler nervøsiteten på den andre serven. Om den er sterk så betyr det at man er mentalt sterk. Det gjør at jeg tenker at han fortsatt kan ta store steg. Tennis-talentet er det mange som har, men å være god mentalt er nøkkelen for å bli virkelig god.

72-åringen sniker også inn med et lurt smil at han helst ikke skulle sett Ruud i ATP-finalen ettersom italienske Jannik Sinner var nærmest Ruud i kampen om å få deltatt i Torino. Til tross for det er han klar på at det ikke er urealistisk for Ruud å nå en semifinale i Torino.

– Som for alle som møter Djokovic så kommer det an på Djokovic. Er han i godt slag, så slår han alle. For de tre andre i gruppen mener jeg at alle har en sjanse. Ruud kan fint vinne mot Rublev og Tsitsipas som sliter med albuen. En semifinale er på ingen måte utenkelig.

Viktig for Italia

At ATP-finalene spilles i Torino er ifølge Scanagatta ingen selvfølge. Han forteller at han fulgte den prosessen nøye og at hele 40 byer kjempet om å få finalespillet. Etter hver sto det mellom fem byer som Torino, London, Manchester, Singapore og Tokyo.

Ifølge 72-åringen var kravet fra ATP at arrangørbyene måtte ha en garanti på hele 75 millioner euro for å garantere den økonomiske sikkerheten rundt arrangementet.

– På klassisk italiensk vis så sikret vi den garantien i siste liten, sier han og ler.

Den avtalen ble klar i april 2019. Han beskriver tiden etter det som en liten tennis-rennessanse i Italia.

DJOKOVIC-TAP: Ruud tapte åpningskampen mot Novak Djokovic mandag. Foto: MARCO BERTORELLO/AFP.

– På den tiden var Berrettini rangert som nummer 55 mens Sinner var helt nede på 319. Den best rangerte spilleren fra Italia var Fabio Fognini som var nummer 18. Uken etter vant imidlertid Fognini sin første og siste masters i Monte Carlo. I tillegg klatret Berrettini fra 55 på rankingen til 8 fra april til utgangen av 2019.

Tradisjonene for de italienske utøverne i ATP-finalene har imidlertid ikke vært noe å skrive hjem om. Berrettini var i 2019 den tredje italieneren som klarte å komme seg til sluttspillet. Da tapte han sine to første kamper og var allerede ute før sin siste kamp, som han vant. Det var også den første seieren for en italiensk utøver noensinne i ATP-finalene.

I årets utgave endte det som kjent med at Berrettini måtte bryte kampen sin mot Alexander Zverev på grunn av en skade.

For Casper Ruuds del venter nå Stefanos Tsitsipas onsdag kveld klokken 21 før kampen mot Andrej Rublev kommer på fredag. Går de veien for Ruud venter semifinale på lørdag.