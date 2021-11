Nederland elsker å gjøre norske kupp. Det er det en spesiell grunn til: – Et kjempemarked

Men nå frykter nederlenderne at noe er i ferd med å skje også i det norske markedet.

Norsk eksport er en hit i nederlandsk fotball.

De siste årene har det gått shuttletrafikk fra norske klubber til Nederland.

Marcus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes spiller i Feyenoord. Aslak Fonn Witry, Håkon Evjen og Fredrik Midtsjø spiller i AZ Alkmaar. Jørgen Strand Larsen og Sebastian Tounekti spiller i Groningen. Sondre Tronstad spiller i Vitesse Arnhem.

I PSV Eindhoven spiller både Fredrik Oppegård og Mathias Kjølø. Inntil nylig var også Stabæk-spiller Herman Geelmuyden en del av den nederlandske talentfabrikken.

Ulrik Yttergård Jenssen spiller for Willem II. Colin Rösler er i NAC Breda.

I tillegg har en lang rekke nordmenn mer eller mindre nylig vært innom landet: Martin Ødegaard, Morten Thorsby, Jonas Svensson, Dennis Tørset Johnsen, Bjørn Maars Johnsen, Rafik Zekhnini, Nicolai Næss, Martin Samuelsen og flere.

– I Norge får vi veldig gode avtaler

Der England var nordmennenes foretrukne fluktrute på 1990-tallet, har Nederland de siste årene seilt frem som den mest typiske destinasjonen – eller mellomsteget – for en norsk fotballspiller.

Feyenoords danske sportsdirektør Frank Arnesen handlet i sommer to norske spillere fra Molde: Marcus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes for en samlet overgangssum på omtrent 25 millioner kroner.

Tidligere har den nederlandske toppklubben ofte sett til Sverige og Danmark for forsterkninger. Men det har skjedd noe.

– Danske, svenske og norske spillere er i samme situasjon: De kommer fra en svakere liga, så du vet ikke hvordan de vil prestere. Du ser potensialet, men så er spørsmålet om du kan utnytte det, sier Arnesen til TV 2.

De siste årene har prisene på spillere fra Allsvenskan og spesielt den danske Superligaen skutt i været.

– 16-åringer fra Danmark har de siste årene blitt solgt for to eller tre millioner euro. Jeg kan ikke kunne konkurrere om de prisene. Da må vi se til andre steder. Og i Norge får vi veldig gode avtaler, sier Arnesen og utdyper:

Frank Arnesen er blitt glad i det norske markedet. Foto: TV 2

– Markedet i Norge er normalt. I Danmark er det altfor høyt. Det er for stor risiko. De største klubbene kan gjøre det, men for oss er det en stor risiko, fordi kanskje mer enn 50 prosent av spillerne ikke når potensialet sitt.

Den danske speideren Bjarne Hansen har spesialisert seg i det skandinaviske markedet og har spesielt fulgt Norge tett de siste årene. Han følger spillere helt fra de er i 12-årsalderen.

– Vi ligger i forkant takket være ham. Han har alltid kjent til spilleren i mange år, sier Arnesen.

Ifølge TV 2s opplysninger var han også svært interessert i Odds talentfulle midtbanespiller John Kitolano i sommer.

– Norge er et kjempemarked for tiden, konkluderer sportsdirektøren.

PSV har ansatt norsk speider

Besøker man anlegget til PSV Eindhoven, er det lett å forstå hvorfor mange norske unggutter velger å reise dit for å videreutvikle fotballkarrieren.

TV 2 møter akademidirektør Ernest Faber og rekrutteringssjef Roland Vroomans på det spektakulære treningsanlegget som rommer åtte ulike fotballbaner kun for akademilagene.

De siste årene har flere norske spillere tatt i bruk fasilitetene: Kjølø og Oppegård er som nevnt under kontrakt med klubben, Geelmuyden tilbragte også noen år der, og supertalentet Andreas Schjelderup var på en rekke treningsopphold i PSV.

– Vi følger spillerne fra de er 15 år gamle på landssamlinger i Porsgrunn. Vi ser etter interessante spillere for oss, tar kontakt med foreldre og agenter for å få dem hit, forteller rekrutteringssjef Vroomans.

I likhet med Arnesen påpeker han at de norske prisene er innenfor rekkevidde.

– Norge er fortsatt et bra marked for oss til å finne talenter og hente dem til Nederland for en fornuftig pris, sier han.

– Hva er det som gjør norske spillere så attraktive for dere?

– Først og fremst kvaliteten på spillerne. Men norske spillere har også en kultur som gjør at de kan tilpasse seg veldig lett og lære seg nederlandsk raskt, sier Vroomans.

– Vi liker hverandre. Når jeg drar til Oslo, er det som mitt andre hjem. Det er fint, rolig, landet er vakkert. Mentaliteten og hvordan de forbereder spillerne sine gjør det interessant for oss å hente dem. Kvaliteten er veldig høy og det er gode akademier der, tillegger akademidirektør Faber.

Klubben har tatt ytterligere grep for å få full kontroll på det norske markedet: I sommer ble Hallvar Thoresen ansatt som speider med base i Norge og ansvar for Skandinavia.

– Før har vi hatt speidere som har reist rundt fra Nederland. Nå vil vi se hvordan det blir å ha en speider basert i Norge, sier Vroomans.

Men både de to PSV-kollegene og Frank Arnesen er enige om én ting: Norske spillere til spotpris er neppe et fenomen som vil vare.

– Først ble de unge svenske spillerne veldig dyre. Så var det Danmark. Nå vil kanskje det samme skje med Norge, sier Vroomans.

Han viser til Antonio Nusas (16) overgang fra Stabæk til Club Brugge for over 30 millioner kroner.

– Jeg tror det kommer til å påvirke de norske prisene fremover, sier Vroomans.

– Dere er et smart land, så dere kommer nok til å gjøre som landene rundt dere. Jeg håper det ikke skjer, men det er normalt, sier Faber, som allerede har pønsket seg ut nye markeder å gjøre røverkjøp i.

– Men det kommer jeg ikke til å røpe på TV, ler han.

Kjølø: – Mye bedre enn i Norge

TV 2 møter den norske duoen Kjølø og Oppegård hjemme i førstnevntes leilighet. Selv om de innrømmer at livet i Nederland kan være ensomt, spesielt under en pandemi, er de henrykt over valget av PSV som utviklingsklubb.

Begge forlot Vålerenga i ung alder.

– Alt i klubben var så profesjonelt og mye bedre enn det jeg føler det var i Norge. Trenerapparat, kvaliteten på spillerne og ikke minst treningsanlegget vi har, som er kjempeflott, sier Kjølø om PSV-tilværelsen.

– Jeg føler at Nederland er veldig gode til å utvikle unge spillere, med hvordan de følger opp spillerne. Vi lever på en måte et proffliv, sier Oppegård.

Tirsdag kveld er Nederland og Norge bitre fiender. Men det er ingen tvil om at nasjonene har utviklet et godt samarbeid om spillerutvikling.

For selv om PSV rasker med seg unge spillere fra Vålerenga, understreker akademidirektør Ernest Faber at de ønsker å utvikle et langsiktig forhold til VIF og andre norske klubber.

I november skal Oslo-klubben på besøk til Eindhoven for å utveksle erfaringer.

– Vi er opptatt av å dele kunnskap med norske klubber, sier Faber.