Brennende kjærlighet - en dansk klassiker

En god hjemmelaget potetmos er utgangspunktet for denne tradisjonsretten. Dryss over stekt bacon og sopp - og gjerne løk, rødbeter eller epler.

Dette trenger du:

5 store melne poteter

5 dl grønnsaksbuljong eller 5 dl vann og 1 grønnsaksbuljong

1 ½ dl melk

1 ss smør

Salt, pepper

Eventuelt ½ dl finrevet fast hvit ost

Ca. 200 g bacon (eller 400 g, danskene er rausere på baconet enn oss her i Norge)

1 løk

150-200 g sjampinjong

Finhakket vårløk eller gressløk

Grovmalt pepper

Slik gjør du:

Skrell potetene og skjær i biter og kok i buljong eller vann til potetene er møre, ikke tilsett salt. Hell av buljong/vann, damp og mos potetene. Tilsett melk og smør og rør godt sammen. Smak til med salt og pepper og eventuelt litt revet muskatnøtt. Tilsett eventuelt ½ dl finrevet ost i potetmosen.

Skjært bacon i biter og sopp i skiver. Stek først bacon til det er sprøtt. Ta opp baconet og stek sopp i baconfettet. Legg bacon tilbake i stekepannen.

Anretning: Legg potetmos på en tallerken, dryss over stekt bacon og sopp. Om ønskelig legg over rødbeter skåret i strimler, legg dem på et kjøkkenpapir slik at laken trekkes ut. Eller stek epler i tynne båter og legger over potetmos og bacon. Dryss over finhakket vårløk eller gressløk og nykvernet pepper ved servering.

Syltet rødløk:

Syltet rødløk kan også legges over potetmosen. Skjær 1-2 store rødløk i tynne skiver og legg over i et glass med lokk. Kok opp 1 dl eddik, 1 dl vann og 2 dl sukker og hell over løken i glasset. Sett på lokk. Børe lages minst 2-3 timer før den skal servers. Holdbar i kjøleskapet i 3-4 uker.