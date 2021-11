Advarer før Black Friday: – Kan havne i en ond spiral

Fredag 26. november er det igjen tid for årets store handledag, Black Friday. I 2019 brukte nordmenn svimlende 3,7 milliarder kroner, mens tallet for 2020 var en hel milliard lavere. I år venter Virke en sterk økning igjen.

– Virke anslår at handelen på Black Friday vil øke med rundt 25 prosent fra i fjor. Det innebærer at vi vil bruke 3,3 milliarder kroner i norske fysiske butikker og nettbutikker denne fredagen. Det blir årets største handledag, sier leder for handelspolitikk i Virke, Jarle Hammerstad.

VENTER ØKNING: Leder for handelspolitikk i Virke, Jarle Hammerstad, sier det er ventet 25 prosent økning på Black Friday i år. Foto: Virke

I fjor hadde flere butikker Black Week for å fordele de handlende utover uka, og dermed unngå store folkeansamlinger i butikker fredagen.

Også i år er det ventet at flere butikker vil spre handelen utover flere dager.

– Virke anslår detaljhandelsomsetningen for Black Week i år til 16,5 milliarder kroner, en nedgang på åtte prosent fra i fjor, sier Hammerstad.

Frykter ond spiral

At mange opplever at pengene brenner i lomma på Black Friday bekymrer forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen. Det er særlig fordi mange ikke egentlig har penger, og tyr til kredittkort når kjøpelysten tar over.

En undersøkelse YouGov har gjort for Danske Bank viser nemlig at nesten halvparten bruker mer penger enn de burde, og 43 prosent oppgir at de handler på impuls på Black Friday.

Samme undersøkelse viser også at nesten halvparten bruker kredittkort på kjøpene. Olsen frykter at folk ender opp med å kjøpe ting de ikke har bruk for, og at de blir sittende med kredittkortgjeld med høye renter.

– Det er ikke noe feil ved å handle med kredittkort, så lenge du har pengene til å innfri det ved forfall, sier Olsen.

INNFRI VED FORFALL: Forbrukerøkonom Thea Olsen råder til å betale kredittkortregningene i tide, dersom man vil unngå å havne i en ond, økonomisk spiral. Foto: Danske Bank / Sturlason

Hun forklarer at man med kredittkort ofte har 45 dagers rentefritak, slik at det kan være gratis å bruke så lenge man betaler tilbake ved forfall. Om du derimot ikke gjør det, vil det kunne få store konsekvenser over tid.

Med ubetalte kredittkortregninger kan man kan bli sittende med lån med høy rente. Om fakturaene ikke betales vil det medføre purregebyrer, og etter hvert forsinkelsesrenter. Det kan gå hardt ut over lommeboka.

– Dette kan føre til at man etter hvert havner i en ond spiral hvor man får problemer med å nedbetale lånet fordi regningene vokser. Ubetalte fakturaer vil omsider kunne havne til inkasso, som igjen fører til betalingsanmerkninger, trekk i lønn, og tvangssalg av gjenstander eller eiendom.

– Planlegg godt

At så mange som 43 prosent handler på impuls, øker grunnen til bekymring. Olsen mener særlig denne typen kjøp øker risikoen for å gå på en økonomisk smell.

– Å handle på impuls er ikke lurt. Du kan fort bli revet med av høye rabatter, og du kan ende opp med å kjøpe produkter eller varer du egentlig ikke hadde behov for, sier hun.

Forbrukerøkonomen råder alle som skal handle på Black Friday til å tenke seg godt om før de bruker penger de ikke har, eller kjøper ting de ikke egentlig trenger.

– Det er lurt å planlegge handleturene sine godt. Lag en enkel liste med hva du skal handle, og hvor mye du kan handle for. På handledager som Black Friday er det fort gjort å bli revet med av tilbudene som florerer, sier hun.

Hennes klareste råd er å tenke nøye gjennom særlig de største kjøpene, og å gjøre god research før man drar kortet.

– På den måten unngår du å handle produkter du egentlig ikke skulle ha, og det er mindre sannsynlighet for å gjøre kjøp som ikke er gode for deg, selv om rabatten er god.

Færre butikker har Black Friday

For hele handleuka viser tallene fra Virke at det er ventet en nedgang på åtte prosent, sammenliknet med i fjor. Det er likevel ventet en økning på 12 prosent sammenliknet med normalåret 2019.

– Black Friday er tilbake, men den totale omsetningen vil likevel ligge noe lavere enn i 2019. Det skyldes at færre butikker kommer til å avholde Black Friday, og at en del butikker kommer til å spre tilbudene utover uken, som de gjorde i fjor. Det bidrar til at omsetningen under Black Week fortsatt vil ligge høyt, sier Jarle Hammerstad.

For mens 74 prosent av kjedetilknyttede butikker avholdt Black Friday i fjor og året før, oppgir 64 prosent at de vil gjøre det samme i år. Også andelen frittstående butikker faller fra 37 til 28 prosent.

– På grunn av mange tilbud og tydelige konsepter denne uken handler vi mer, selv i butikker som ikke kjører tilbud. Og mange forbrukere ønsker å være tidlig ute med julehandelen, sier Hammerstad.

Det er også ventet en liten nedgang på tre prosent i julehandelen, sammenliknet med i fjor. Årsaken er at samfunnet er gjenåpnet.

– Dagligvarehandelen faller som følge av at grensehandelen er tilbake og at flere spiser og drikker ute i november og desember i forhold til i fjor, sier Hammerstad.

Årets billigste dag

Nettstedet Prisjakt.no overvåker priser på ulike produkter, så forbrukere kan sjekke hvor en vare kan kjøpes billigst. Norgessjef for Prisjakt, Are Vittersø, sier de ser tydelige fordeler med å handle på Black Friday.

– Det er ingen tvil om at Black Friday er den desidert billigste dagen å handle på gjennom hele året, når vi ser på prisstatistikken for alle produktene vi overvåker, sier han.

KLART BILLIGST: En oversikt fra Prisjakt viser at prisene helt klart er lavest på Black Friday. Foto: Prisjakt

Men Vittersø sier at til tross for svært lave priser, er det ikke alle som er fornøyde med handledagen. En undersøkelse fra Opinion viser at omtrent to millioner voksne nordmenn har sagt at de vil støtte et lovforslag som forbyr Black Friday, av miljøhensyn.

– Omtrent like mange, 45 prosent, er enige i at Black Friday bør forbys. En av tre er uenige, sier han.

DELTE MENINGER: Norgessjef for Prisjakt, Are Vittersø, sier mange - både forbrukere og butikker - gjerne skulle avskaffet handledagen Black Friday. Foto: Trygve Indrelid

Samme undersøkelse avdekker at 78 prosent av handelsstanden sier de føler seg presset til å delta på Black Friday, og 61 prosent er enige i at konseptet bør forbys.

Kan bli dyrere

Men til tross for motstand fra både forbrukerne og handelsstanden, peker Vittersø på den klare fordelen for forbrukerne.

– Hvis vi ser bort fra falske tilbud og produkter som har økt i pris like før Black Friday, bør man kunne forvente en rabatt på minst 20 prosent på enkeltprodukter, sier Vittersø.

Om det blir like gode tilbud i år, gjenstår å se. Containerkrise og leveranseproblemer kan likevel påvirke tilgangen på varer, og dermed sette en stopper for de gode tilbudene.

– Det kan indikere at rabattnivået på enkelte kategorier og produkter kanskje ikke blir like spenstige som foregående år.