Vaktmester Håkon (24) kombinerer jobb med trening – tar 310 kilo i beinpress

Da Håkon Arnesen ble født med downs syndrom, sa legene at han kom til å ha slapp muskulatur og liten spenst i kroppen.

Det har 24-årigen fra Nordstrand motbevist.

– Jeg tar 310 kg i beinpress, forteller Håkon til TV 2.

I tillegg har han gullmedalje fra både NM og Special Olympics i golf.

– Jeg prøver å trene hver dag

Håkon har trent med Nordstrand Parasport helt fra starten, og har alltid vært opptatt av trening og konkurranser.

FOKUS: 24-åringen er fokusert når han trener. Foto: Guro Asdøl Midtmageli

– Han har en indre drivkraft. Han mestrer det meste og presser seg selv, forteller faren, Christian Johansen.

Han har en variert treningshverdag, og spiller både håndball, fotball og golf. I tillegg trener han med PT på SATS, og blir gjerne med søstrene sine på gruppetimer.

– Jeg prøver å trene hver dag, sier Håkon, og fortsetter:

– Det holder meg frisk.

Da Håkon var liten fikk familien beskjed om å ikke ha så høye forventninger når det gjaldt trening.

– Vi ble aldri fortalt at masse stimulering var og er viktig for han. Dette måtte vi finne ut av selv. Takket være en foreldreorganisasjon, Up&Downs, kom vi raskt i kontakt med andre i samme situasjon. Det gjorde det enklere for oss, forteller Christian.

– Nordstrands desidert beste ansatte

I tillegg til å være en dedikert idrettsutøver, jobber Håkon som vaktmester i Nordstrand arena.

– Jeg har jobbet her i syv år, og jeg har faste oppgaver hver eneste dag når jeg kommer på jobb, forteller 24-åringen.

Han har blant annet hovedansvaret for å holde hele anlegget rent.

– Når sjefen sier det, så må jeg gjøre det, sier vaktmesteren.

PLIKTOPPFYLLENDE: Håkon sørger for at området rundt Nordstrand Arena ser fint ut. Foto: Guro Asdøl Midtmageli

Driftsleder i Nordstrand arena, Rune Svendsen, er godt fornøyd med sin medarbeider.

– Mange kan takke Håkon for den jobben han legger ned med å rydde etter alle som roter, sier han, og legger til:

– Også er han en gledesspreder og en fantastisk god kollega. Vi liker å si i administrasjonen at han er Nordstrands desidert beste ansatte.

Gull i Special Olympics

I 2015 deltok Håkon på Special Olympics i Los Angeles sammen med sin far Christian. Der imponerte de med gull.

– Det føltes deilig, sier Håkon, som synes det er stas å kunne konkurrere sammen med familien sin.

JUBEL: Håkon og far Christian jubler for gull i Special Olympics i Los Angeles. Foto: Karl Filip Singdahlsen/NIF

Tidligere i år ble det nok et gull til familien. Denne gangen i NM, der han spilte på hjemmebane sammen med sin søster Mathilde.

– Vi er alle veldig stolte av det han har fått til, innrømmer faren.

Hemmelig mål

24-åringen fra Nordstrand passer på å holde golfformen ved like når banene er stengt.

– Jeg har puttematte hjemme som jeg trener på i vinter, forteller han.

Den neste store golfdrømmen holder han foreløpig skjult.

– Jeg har et mål. men det kan jeg ikke si. Det er en liten hemmelighet, sier Håkon og smiler lurt.