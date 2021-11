Andersens DNA funnet seks steder på Lena Sløgedal Paulsen

Det pågår en omfattende etterforskning i Oslo politidistrikt som søker å få flere svar på hva som skjedde da Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i mai i 2000.

De daværende bestekameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt i saken. Andersen ble imidlertid frikjent for medvirkning til drapet på Paulsen.

Siden pågripelsen har Kristiansen hevdet sin uskyld. Han sier at Andersen uriktig har snakket ham inn i ugjerninger han ikke har deltatt i.

Andersen har erkjent deler av ugjerningene i Baneheia, men har forklart at det var Kristiansen som truet ham til å begå disse.

Tidligere i år fikk Kristiansen dommen på 21 års forvaring gjenåpnet.

Funn på truse

Tidligere undersøkelser har avdekket funn av DNA fra Jan Helge Andersen på Stine Sofie Sørstrønen.

Mandag kunne TV 2 fortelle at Oslo politidistrikt, som etterforsker Baneheia-saken på nytt, også har funnet DNA på det andre drapsofferet, Lena Sløgedal Paulsen (10).

De mener dette DNA-et stammer fra Andersen, som ble frikjent for å ha drept henne.

Nå kan TV 2 fortelle mer om funnene som er gjort.

Ifølge TV 2s opplysninger mener politiet at det finnes seks DNA-funn på Lena Sløgedal Paulsen eller på hennes gjenstander som de mener å kunne knytte til Jan Helge Andersen.

Blant funnstedene er toppen hennes, trusa og et tredje sted som anses å være relevant for en straffbar handling, ifølge flere kilder.

REKONSTRUKSJONEN: Jan Helge Andersen sammen med markører fra politiet under rekonstruksjonen av ugjerningene i Baneheia. Bildet er tatt forut for rettssakene. Foto: Politiet

Imidlertid er det ikke funnet DNA som knytter hans meddømte kamerat, Viggo Kristiansen, til drapene og overgrepene i Baneheia.

Skal fortsette avhøret

Når det gjelder DNA-funnene som politiet mener å knytte til Andersen, har ikke ekspertene klart å type hvilket materiale som er avsatt.

Statsadvokat i Baneheia-saken, Andreas Schei, ønsker ikke å kommentere opplysningene.

ANSVARLIG FOR SAKEN: Statsadvokat Andreas Schei skal snart skrive en tilrådning til Riksadvokaten der han skal si hva han mener bør bli utfallet av Baneheia-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg vil ikke kommentere en pågående etterforskning eller resultatene av denne, sier han.

Advokaten til Jan Helge Andersen, Svein Holden, ønsker heller ikke å kommentere opplysningene. Han viser til taushetsplikt knyttet til sakens dokumenter.

Jan Helge Andersen er ifølge TV 2s opplysninger konfrontert med konkrete opplysninger i et avhør som gikk over tre dager. Svein Holden bekrefter at det er planlagt å gjøre nye avhør med hans klient.

– Vi skal fortsette avhøret som vi startet på i oktober, sier Holden.

TV 2 har vært i kontakt med de etterlattes bistandsadvokat, Audun Beckstrøm. Han har ingen kommentar til disse opplysningene.

Også Terje Helland, pressetalsmann i Kristiansens støttegruppe, er ordknapp.

– Vi har ingen kommentar til politiets videre arbeid med saken eller hva vi mener om funnene, utover det vi allerede har sagt, skriver han i en e-post.