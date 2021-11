«Herman» (23): – Jeg fikk den ikke opp

Mitt første møte med porno var i 4. klasse da jeg var cirka ti år gammel. Da var det en venn som viste meg det på gøy, men jeg hadde ennå ikke kommet i puberteten, så jeg husker at jeg tenkte at det bare var spennende. Ikke noe mer enn det.

Spol frem til 8. klasse da jeg begynte å se fast. Jeg kan fortsatt huske hvor intenst det var den første gangen. Lite visste jeg at dette var begynnelsen på noe som skulle skape så mye problemer senere i livet.

Ble ydmyket første gang

Jeg var 17 da jeg så det første tegnet på at jeg hadde et problem. Jeg fikk den ikke opp da jeg skulle miste jomfrudommen. I tillegg til frustrasjon og ydmykelse var det første jeg tenkte at dette ikke ga mening. Jeg var 17 år, full av testosteron og kåt på jenten, så hvorfor ville ikke kroppen være med på leken?

Frustrert gikk jeg hjem og brukte flere timer på å søke over hele internett for å finne ut hva som kunne være problemet. På denne tiden var det ikke like mye snakk om at porno kunne være problematisk, og det var mange sexologer som rett og slett benektet at dette kunne være tilfellet. Det er mulig at dette skyldtes at folk kritiserte porno som et forsøk på å gjøre seksualitet skambelagt.

Fikk abstinenser

Etter mange timer lesing og mye frem og tilbake kom jeg frem til at det sannsynligvis var pornoen. At porno kunne skape problemer var velkjent i flere undergrunnsforum rundt om, men ikke snakket mye om i massemediene.

Et av de største tegnene på avhengigheten var at jeg hadde problemer med å få den opp i virkeligheten, mens det var lett å få den opp til pornoen. Dette viste jo også at jeg ikke var impotent. Første forsøk på å slutte førte til sterke abstinenser i to-tre dager. Intensiteten av disse abstinensene var sjokkerende. Jeg kjente blant annet på søvnløshet, redusert humør og slapphet.

Feiret med porno

Det skulle ta lang tid før jeg klarte å slutte helt med det. Kombinasjonen av at det var noe «alle» gutter gjorde og så å si evig tilgang via pc og mobil, gjorde det ekstremt vanskelig å slutte helt. Det var i de svake øyeblikkene jeg falt tilbake til pornoen for å unngå vonde følelser. Etter hvert ble det også åpenbart at porno var svaret på alt fra kjedsomhet til tristhet, sjalusi og diverse andre negative følelser. Å feire gode følelser med porno var heller ikke uvanlig.

Etter cirka to år og gjentatte forsøk, klarte jeg endelig å slutte. Det som forandret seg, var at jeg fikk meg en kjæreste som var støttende og forståelsesfull. Nå som jeg hadde kontinuerlig tilgang til sex, fikk jeg også mer motivasjon til å stoppe. I tillegg til dette var det viktig for meg å lese meg opp på de negative virkningene av avhengigheten og internalisere dette, for å få mer motivasjon til å bli kvitt det.

Sammenligner med alkoholisme

I dag er ting mye bedre. Ereksjonsproblemene er borte og generelt er humøret og sexlysten også mye bedre nå som jeg ikke tømmer energien min på å se andre menn ha sex med damer jeg vil ha sex med på en skjerm.

Noe overraskende jeg merket etter å ha sluttet, var at jeg kjente mer på følelser av alle slag. Jeg kunne ikke flykte fra dem lengre. Det var utfordrende i starten, men en fin forandring på sikt.

Iselin Guttormsen: – Dette gjør porno med deg

Om det er noe som frustrerer meg med hele denne situasjonen, så er det at jeg aldri fikk et valg om å bli avhengig eller ikke. Jeg var fortsatt et barn da avhengigheten begynte, og det var aldri noen advarsel om at noe kunne gå galt. Slik er det med andre avhengigheter, som alkoholisme, røyking, og så videre. Vi ble bare fortalt at alt var normalt, og at det bare var kristne og et par jenter som ikke så på porno så å si daglig.

Oppfordrer til porno-stopp

Porno er på lik linje med alkohol og røyk, avhengighetsskapende og potensielt problematisk, men ikke for alle. Det er også viktig å vite at problemene av å se for mye porno kan være mange, ikke kun ereksjonsproblemer. Erfaringsmessig, etter det jeg har hørt fra venner, klarer ikke de fleste menn en gang en til to uker uten porno. Det kan være lurt å prøve for å se om du er en av dem.

I fremtiden bør det være mer fokus på at for mye porno potensielt kan bli et problem. Dette må informeres om i tidlig alder, før det er for sent.

Herman er et fiktivt navn som brukes fordi kronikkforfatteren ønsker å være anonym. TV 2 og Ekte-redaksjonen kjenner forfatterens identitet.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no