Erkjenner drap, men nekter likskjending: – Min klient er forferdet over tiltalen

20-åringen som er tiltalt for drapet på NHH-studenten Sofie Vo Nguyen (20) er fullt oppsatt på å forklare seg i retten, men nekter for at han har misbrukt henne seksuelt.

Mandag starter rettssaken mot den 20 år gamle gjerningsmannen som er tiltalt for å ha drept 20 år gamle Sofie Vo Nguyen.

Han er også tiltalt for å ha voldtatt henne enten før eller etter hennes død.

Det var lørdag 26. september i fjor at Nguyen ble funnet død i en leilighet i Eidsvåg, en drøy mil utenfor Bergen sentrum. Kun måneder i forveien hadde Nguyen flyttet til Bergen for å studere ved NHH.

Hun leide en leilighet sammen med en jevnaldrende mann, som i likhet med henne også var tilflyttet fra Østlandet for å studere. De to var ikke kjærester.

Lå livløs

Den aktuelle lørdagen ble naboene varslet, ettersom Nguyen sine foreldre ikke fikk tak i henne.

Da huseier og naboene til slutt tok seg inn i leiligheten, fant de Nguyen død i sin egen seng.

Mannen hun bodde sammen med lå livløs i et annet rom. Politiet utpekte ham tidlig som gjerningsmann, og i sommer ble han tiltalt både for drap og mishandling av liket.

ETTERFORSKNING: Politiet var raskt på stedet for å gjøre undersøkelser ved adressen i Eidsvåg, etter drapshandlingen i september i fjor. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Nekter for likskjending

Ifølge tiltalen mener politiet at gjerningsmannen, som nå har blitt 20 år, skal ha hatt seksuell omgang med drapsofferet enten før eller etter hennes død. Det er en tiltale 20-åringen overhodet ikke kjenner seg igjen i.

– Denne tiltaleposten har kommet opp i ettertid, og var ikke det denne saken egentlig handlet om. Den var ikke en del av den opprinnelige siktelsen, men kom opp da tiltalen ble presentert, sier hans forsvarer Erik Johan Mjelde, og understreker:

– Min klient erkjenner ikke straffskyld for punkt to i tiltalen, verken voldtekt eller likskjending. Han stiller seg helt uforstående og forferdet over dette, sier hans forsvarer Erik Johan Mjelde til TV 2.

Erkjenner drapshandlingen

Når det gjelder selve drapet, erkjenner gjerningsmannen straffskyld. Det gjør han også for tiltalepunktet som går på å ha hensatt dyr i hjelpeløs tilstand.

FORKLARING: Gjerningsmannen sin forsvarer, Erik Johan Mjelde, sier hans klient er fullt oppsatt på å forklare seg i retten. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.

Mannen skal nemlig også ha puttet katten hennes inn i en vaskemaskin, og latt den være der til den mistet livet.

Ifølge Mjelde er hans klient fullt oppsatt på å forklare seg om drapet når rettssaken starter mandag.

– Han har erkjent at det er han som har gjort det, og han er selvfølgelig veldig lei seg.

Kjente hverandre

Det har tidligere vært kjent at det er en relasjon mellom tiltalte og avdøde, og også mellom familiene til de to.

Mjelde kan ikke si noe om 20-åringen sitt motiv for drapet, men at han i retten vil gi en forklaring, som også omhandler relasjonen dem imellom og hva som kan ha ledet opp til drapshandlingen.

– Det har selvfølgelig vært veldig vanskelig for ham å ta innover seg hva han har gjort, og ikke minst følelsen overfor de etterlatte, de pårørende og sin egen familie, sier Mjelde.

SPERRINGER: Både gjerningsmannen og avdøde skal ha hatt en relasjon, og tiltalte vil forklare seg mer om dette under rettssaken. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Veldig alvorlig sak

Det er statsadvokat Silje Alsaker Solheim som skal føre saken for påtalemyndighetene.

Hun registrerer at 20-åringen nekter for tiltaleposten om likskjending.

– Jeg tar det til etterretning, sier hun.

– Hvor skjerpende er tiltalepunktet om likskjending, sett opp mot selve drapet?

– Det er en klart skjerpende omstendighet. Dette utgjør jo i seg selv en straffbar handling, og vi mener å kunne føre bevis for at han har hatt seksuell omgang med avdøde, sier Solheim.

Hun sier også at påtalemyndigheten har en formening om gjerningsmannen sitt motiv, men at hun ikke ønsker å kommentere det før rettssaken starter.

– Dette er en veldig alvorlig sak. Det ser man ut ifra tiltalen, sier Solheim.

BISTANDSADVOKAT: Einar Råen representerer familien til avdøde Sofie Vo Nguyen. Han sier familien er forberedt på det som kommer i rettssaken. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2.

– Familien tar det tungt

Einar Råen er bistandsadvokat for familien til avdøde Sofie. Han sier til TV 2 at familien er preget av sorg og savn, og at det fremdeles er vanskelig for dem å fatte at hun skulle gå bort på en så dramatisk måte.

– Familien vil i lang tid bære med seg savnet av en datter, søster og venninne, sier Råen.

Familien ser frem til å høre tiltalte sin forklaring, og håper det er mulig å få en avslutning på saken i denne rettsrunden.

– Har de noen tanker om at gjerningsmannen nekter for tiltalepunktet om likskjending?

– Det er selvfølgelig en tilleggsbelastning å få vite at avdøde skal ha blitt utsatt for den type handlinger. Jeg vil bare si at dette er noe familien tar veldig tungt, og at de ser frem til å få belyst i sin helhet hva som har skjedd.

Det er satt av syv dager til rettssaken i Hordaland tingrett.