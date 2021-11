TV 2 erfarer: Ola Solbakken starter skjebnekampen mot Nederland

Se Nederland - Norge på TV 2 og Play fra kl. 20.00.

Ola Solbakken har kun åtte minutter med A-landslagsfotball på CV-en, men den fotrappe trønderen er mannen Ståle Solbakken setter sin lit til når Norge skal prøve å kontre Nederland i senk i tirsdagens skjebnekamp i Rotterdam.

TV 2 får opplyst at Bodø/Glimt-spilleren er tatt ut i startoppstillingen mot nederlenderne.

Lørdag fikk han debuten som høyrekant i 0-0-kampen mot Latvia. Han rakk å utmerke seg med både fart og noen dragninger forbi de latviske backene.

– Det er ingen overraskelse hvis Ola Solbakken starter etter innhoppet sist. Da kan Martin Ødegaard bli brukt mer sentralt i banen, som en slags indreløper, der han er bedre, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han mener Solbakken som høyrekant kan være en del av et målrettet angrep mot venstresiden av det nederlandske forsvaret.

– Farten til Marcus Holmgren Pedersen og Solbakken på den norske høyresiden kan by på store utfordringer for Daley Blind hvis det er slik at han spiller venstreback for Nederland, sier Mathisen.

Han legger til at han regner med at Andreas Hanche-Olsen kommer inn som midtstopper for Marius Lode.