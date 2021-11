Blir kastet ut av egen bolig: – Vi har bodd i en brannbombe

Beboerne fortviler etter å ha fått beskjed om at de må flytte ut av hjemmene sine.

Gerd (77) og Hans Østmoløkken (78) er blant beboerne i leilighetsbygget Pernup i Trysil sentrum, som nå må evakueres fra eget hjem. Bygget er vurdert som så brannfarlig at det ilegges bruksforbud med umiddelbar virkning.

Ekteparet har bodd i leiligheten i seks år, og fikk sjokk da naboen ringte mandag kveld.

– Hun fikk en telefon, og da skjønte jeg at det var et eller annet som ikke var som det skulle, for hun var helt sjokket, sier Hans til TV 2.

– Jeg fikk sjokk, rett og slett. Vi fikk beskjed om at vi bodde i en brannbombe, sier Gerd.

MÅ FLYTTE: Naboene Kari Mattson (t.v.), Gerd Østmoløkken og Hans Østmoløkken ble brått evakuert fra eget hjem. Foto: Olav T. Hustad Wold

– Brannbombe

Også i påsken måtte ekteparet flytte midlertidig ut av leiligheten. Da var det nemlig en omfattende vannlekkasje i leilighetsbygget.

– Nå synes jeg det er enda verre å flytte. Vi vet ikke hvor vi skal, men får kanskje høre litt mer i dag, forteller Gerd.

På de seks årene de har bodd i leiligheten, har de ikke visst at bygget er så brannfarlig før de fikk den plutselige beskjeden mandag kveld.

– Vi har vel bodd i brannbombe de seks årene vi har bodd her, forteller de.

– Sjokkskadd ennå

Kari Mattson (77) er nabo av ekteparet, og må også se seg om etter et nytt sted å bo.

– Det var barnebarnet mitt som ringte, og hadde lest på kommunens side at vi måtte ut. Jeg hadde ikke fått noen beskjed, så jeg fikk helt sjokk. Da gikk det slag i slag i går kveld, så jeg er litt sjokkskadd ennå og klarer ikke helt å ta det innover meg, sier hun til TV 2.

LITE SØVN: Det ble en søvnløs natt for Kari Mattson, etter at hun fikk beskjed om at hjemmet hennes er uebeboelig. Foto: Olav T. Hustad Wold

Etter samtalen med barnebarnet fikk Kari besøk av to representanter fra kommunen på døren, som fortalte henne om situasjonen.

Nå må Kari flytte, men hun vet ennå ikke hvor. Hun fikk være i leiligheten natt til tirsdag.

– Fikk du sove i natt?

– Nei, jeg sovnet på morgenkvisten og sov noen timer da.

Ordfører beklager

Ordfører Erik Sletten i Trysil kommune sier til TV 2 at han beklager overfor dem som reagerte på måten de fikk denne brå beskjeden.

– Det var aldri noe spørsmål om å flytte ut på sekundet, men informasjon er et vanskelig tema og det kan hende vi burde gjort det bedre, sier han.

Han forteller at kommunene har levert ut skriftlig informasjon og gjennomført besøk hos alle beboerne. Flere beboere TV 2 har snakket med forteller likevel at de først fikk høre om evakueringen via Facebook eller bekjente.

BEKLAGER: Trysil-ordfører Erik Sletten mener informasjonen kunne blitt gitt på en bedre måte. Foto: Olav T. Hustad Wold

Ordføreren sier beslutningen om å evakuere bygningen ble tatt på bakgrunn av de bekymringsmeldingene og rapportene kommunen hadde om byggets branntekniske tilstand.

– Hvor ille var det?

– Såpass at det er risiko for de som måtte bo der, og som kommune er det viktig for oss å ta det ansvaret vi har for liv og helse, sier Sletten.

Trosser evakueringen

En beboer TV 2 har snakket med forteller at hun vil bli boende i leiligheten, til tross for at hele bygget evakueres.

– Hvis noen blir boende, så er det på eget ansvar. Det er ulovlig å oppholde seg i bygget, sier Sletten.

Bygget ble godkjent av kommunen og fikk ferdigattest i 2016. Det ble bygget av en leverandør som senere har gått konkurs.

Sletten mener det er for tidlig å konkludere med hvem som har ansvaret for at bygget er ubeboelig etter bare få år.

Må finne seg nye steder å bo

Bruksforbudet er fattet på bakgrunn av dokumentasjon, bekymringsmeldinger, plasstilsynsrapport fra brannvesenet og rapport fra en brannfaglig rådgiver i Firesafe AS.

– Summen av alle avdekte avvik utgjør både en fare for tap av liv og unormalt store materielle konsekvenser, dersom det oppstår brann, skriver Midt-Hedmark brann- og redningsvesen i et brev til kommunen.

Det innebærer at de som bor der må finne seg nye steder å bo, helst umiddelbart. Alt opphold i bygget blir nå sett på som ulovlig.

– Vi ser de praktiske problemene det kan medføre for mange. Men vi som kommune kan ikke ta ansvaret for at det bor folk der lenger. Derfor er forbudet innført med øyeblikkelig virkning, og vi håper folk kommer seg fort ut, sier Rune Møller Poulsen, avdelingsleder for bygg og geodataavdelingen i kommunen.

I vedtaket står det også at det er hjemmehavers ansvar å sørge for at eventuelle leietagere blir informert.

Raskt overtent

Firesafe sin rapport forteller det er en rekke feil og mangler i bygget, og at om det skulle oppstå brann, vil den spre seg svært raskt.

– Etter en gjennomgang av bygget er inntrykket at det er til dels grunnleggende og store branntekniske feil og mangler, skriver kommunen.

Videre står det at dette reduserer personsikkerhetsnivået til å være vesentlig mye lavere, enn minimumskravene i Byggteknisk forskrift.

Det er ikke funnet bevist at brannkonseptet er fulgt eller forsøksvis fulgt.

Kommunen ga bygget som er organisert som et sameie ferdigattest i desember 2016.