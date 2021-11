Åpner opp om Villa-jobben: – Det var helt vilt

Forrige uke ble det bekreftet at Steven Gerrard er Aston Villas nye manager. I et stort intervju med VillaTV åpner han opp om overgangen fra Rangers og sin nye jobb.

– Jeg liker en utfordring. Jeg liker en risiko. Denne klubben vil passe meg godt, fordi jeg vet at fansen er veldig lidenskapelig og det er et krav og press for å vinne. Det er noe jeg har levd med siden jeg var 17 år, sier Liverpool-legenden.

Gerrard forlot Rangers etter tre år og forteller at han først ble klar over interessen fra Aston Villa forrige onsdag. Dagen etter var kontrakten signert.

– Når telefonsamtalen hadde sunket inn, ville jeg at dette skulle skje så fort som mulig. Først og fremst fordi denne muligheten var så stor, forklarer Gerrard.

– Det var helt vilt. Det gikk veldig fort. All ære til Villa og hvor fort de fikk dette i orden. Ikke bare for min del, men også for støtteapparatet jeg tar med meg. Jeg må også si takk til Rangers som var veldig profesjonelle i overgangen, fortsetter han.

Gjensyn med Anfield

I løpet av sine 17 år som Liverpool-spiller var Gerrard med på å vinne ni trofeer, inkludert Champions League. Allerede 11. desember får han et gjensyn med Liverpool når han gjester Anfield - denne gang som Aston Villa-manager.

– Jeg tror verken jeg eller noen andre vil være i stand til å kontrollere støyen, sier Gerrard og legger til:

– Det viktigste er muligheten til å få med seg en seier fra Anfield. Det er innstillingen vi kommer til å ha til hver eneste kamp. Jeg ønsker å vinne hver eneste kamp, og nå vil jeg gi alt hver eneste dag for Aston Villa.

Men før møtet med Liverpool skal Gerrard lede Villa i fire kamper, først ut er Brighton førstkommende lørdag.

– En ting jeg kan garantere supporterne, spillerne og støtteapparatet her er at når jeg forplikter meg til noe, går jeg «all in».

Gerrard tok over etter Dean Smith som ble presentert som Norwich-manager mandag.

– Smith er en jeg har stor beundring for. Suksessen han har hatt her, respekten og den lokale tilknytningen... det er store sko å fylle, sier den ferske Villa-manageren.

