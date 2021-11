Norsk keeper vant årets mål i Sverige: – Tenkte denne kommer til å gå viralt

– Det er helt sykt, sier Pettersen til TV 2.

Vinneren ble bestemt ut ifra en konkurranse mellom åtte utvalgte mål, der supportere kunne stemme på sin favoritt. Flest stemmer fikk målet til Pettersen, og prisen ble hun tildelt på «Damallsvenskans bästa», som ble avholdt mandag kveld.

Målet kan du se i videovinduet øverst i saken!

Forutså en potensiell viral hit

Det var under en kamp mot Linköping i mai i år at keeperen smalt til på et frispark fra midtbanen, som fant veien over Linköping-målvakt Cajsa Andersson og i mål.

– Var det meningen å prøve på mål?

– Det var i det 93. minutt, og vi lå under 4-2. Så da tenkte jeg «vi peiser på».

– Hva tenkte du når ballen gikk i mål?

– Oi, denne kommer til å gå viralt, tenkte jeg! Og så rygget jeg bare tilbake i målet, og tenkte at vi måtte prøve å score ett mål til.

ÅRETS MÅL I @_OBOSDamallsv 💙💙💙 Tusen takk til alle som stemte på meg 💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/zVJCFmQEQs — guro pettersen (@guropettersen) November 15, 2021

Og viralt gikk den. Videoen er sett nesten 100 000 ganger på Twitter!

Keeperen forteller at hun alltid har hatt en drøm om å score mål, men at dette ikke var den måten hun så for seg å få det på.

– Jeg har alltid drømt om å score mål, men hadde aldri sett for meg å dunke det inn fra midtbanen - det var jo helt sykt. Kanskje jeg får komme opp på en corner, eller noe. Ikke i min villeste fantasi hadde jeg trodd at jeg skulle score sånn og vinne årets mål!

Sender takk til de som stemte

Pettersen forteller at hun er stolt over å vinne prisen, og retter også en takk til de som stemte på henne.

– Det var veldig fine mål jeg konkurrerte mot, så først og fremst må jeg takke alle som stemte på meg. Dette var utrolig gøy!

Guro Pettersen med diplomet som beviser at Piteå-keeperen scoret det peneste målet i Damallsvenskan i 2021. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

På spørsmål om hun har foreslått for trenerne at hun kan ta flere frispark i farlig posisjon svarer hun følgende:

– Ja, og jeg skal skrive inn prisen på CV-en min!