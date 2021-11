For elbilkjøperne er det mye «opptil» og «inntil» når de leser om rekkevidden på bilen de vurderer å kjøpe.

Og ikke minst: De offisielle tallene er beregnet ut fra sommerlige forhold. Hvor langt bilene går om vinteren, får vi rett og slett ikke vite. Og vinter kan det som kjent være ganske mye av, mange steder i Norge...

NAF er en av dem som etterlyser en bransjestandard for hva bilselgerne skal informere elbilkjøperne om. Blant annet mener de at bilselgerne må fortelle om rekkeviddetap om vinteren.

I år går elbilsalget så det suser. Det har rullet ut nær 300 nye elbiler på veiene hver dag i 2021, og mange skal nå inn i sin første vinter med elbil. De kan få seg en overraskelse.

Store variasjoner

– Vi nærmer oss tiden der gradestokken kryper under null og den første vinteren for ferske elbilister. De vil oppleve rekkeviddetap de kanskje ikke fikk vite om da de kjøpte bilen. Informasjonen som gis er for mangelfull, mener Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

At rekkevidden på elbiler blir kortere om vinteren er velkjent. NAFs målinger har vist at elbiler mister fra 4 til 30 prosent rekkevidde om vinteren, med store variasjoner mellom ulike bilmodeller.

En spørreundersøkelse gjort av NAF, viser at hele fire av ti elbileiere opplever at bilens batteri kun har halv kapasitet om vinteren.

Med rekordhøyt elbilsalg i Norge går mange nå inn i sin første vinter med elektrisk bil. Foto: NAF.

Mener det er overdrevet

Totalt mener to av tre spurte at elbilens batteri får halv kapasitet om vinteren, med noe høyere andel for de som eier dieselbiler og hybrider.

Men er det riktig så ille? Nei, mener NAF.

– At elbiler mister så mye som halvparten av rekkevidden om vinteren er som hovedregel feil, sier Sødal.

– Det kan stemme i ekstra kalde vintertemperaturer, men de årlige elbiltestene NAF gjennomfører viser at i vanlige vintertemperaturer er det ikke en så dramatisk reduksjon. Mange som ikke har elbil selv, overdriver nok frykten for tap av rekkevidde, sier han.

Sødal mener at folk i alle tilfeller må være bevisst på at man kommer kortere nå som temperaturen synker.

Du må regne med å lade oftere på vinteren, kontra når det er varmt i været.

Motorvei kontra landevei

– En grei tommelfingerregel er å ta høyde for at du mister 25 prosent av rekkevidden på bilen. Det er også viktig å følge med på hvordan bilen oppfører seg og lære seg hvordan den er om vinteren under ulike temperaturforhold, sier han.

Her er det også viktig å vite at det er flere forhold påvirker rekkevidden. Når det er veldig kaldt, brukes mye av batterikapasiteten til å holde bilen varm innvendig. Særlig på kortere turer, er det her mye å hente på å forvarme bilen mens den lader.

Topografi og føreforhold kan også ha mye å si. Og ikke minst påvirker hastigheten du kjører i strømforbruket. Det er stor forskjell i å ligge i 110 km/t på motorvei, kontra 80 km/t på landevei.

